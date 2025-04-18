劉世芳喊「參與抗議全法辦」 北市警這樣解釋

內政部長劉世芳針對昨天國民黨於北檢外集會抗議活動表示，昨參與集會將全移送法辦，引發熱議。議員柳采葳今在警政衛生部門質詢詢問警察局，劉稱「全部」如何定義，北市警說，「集遊法」規定只有主謀移送法辦，柳追問劉是否講錯，官員僅微笑搖頭未說話。

李明賢、張斯綱、鍾沛君、柳采葳四人今天質詢前高舉牌子，高喊「我在場，我承擔」四人痛批，民進黨濫用司法追訴，身為台北市民必須要站出來抗議不公不義，昨天在北檢的集會遊行，尊重所有警方依法執行公權力，相信警方一切行政中立，也會承擔。

柳采葳今質詢指出，劉世芳聲稱昨天參與集會遊行的都要全部移送法辦，詢問局長李西河過去有沒有人在北檢前抗議有被移送，李稱，「去年12月7日柯前市長開庭有移送一位民眾。」其因違背「集遊法」規定，經勸導、警告、面對解散制止程序後移送法辦。

柳采葳也指出，警方是否有辦法掌握全部參與名單，「全部」到底什麼意思，保安科長林建良說，沒有經過「集遊法」申請主要針對首謀、主持人。李西河補充，一切規定都是依「集遊法」規定辦理。

林建良解釋，「集遊法」只規定首謀。柳采葳追問，「所以劉世芳不按法規講話了嗎？」林則是微笑搖頭並未回應。李西河連忙補充，「應該是有違法就移送」並重申三次。

柳采葳也表示，她不想違難警方，昨天也沒人送太陽餅進去北檢、或闖進去偷進去，按造過去民進黨抗爭方式，很顯然不只是雙標，更證明了「綠能你不能」。