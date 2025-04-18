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蔣萬安拋倒閣說 朱立倫吐5字回答！藍營人士嘆：不痛不癢

影／2領銜人被帶走問話 高雄雙罷劫團隊赴調查局要求放人

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄雙罷劫團隊在調查局門口守候直到領銜人平安出來。記者郭韋綺／翻攝
高雄雙罷劫團隊在調查局門口守候直到領銜人平安出來。記者郭韋綺／翻攝

高雄地檢署今天發動搜索罷免民進黨立委許智傑、黃捷雙罷劫連署總站，已有2位領銜人被帶走問話，引發「高雄雙罷劫」團隊不滿，守候在調查局門口要求放人，喊話「面對綠色恐怖，高雄人絕不吃素！」

高雄雙罷劫負責人徐尚賢表示，兩位被帶走領銜人是朱磊和黃晃枝，其中黃晃枝是支持這次雙罷劫行動的鐵粉，今年已80多歲，他要求檢調今晚以前放人，團隊也會持續等到人平安出來。

徐尚賢指出，檢調南北發動搜索是有計畫性的綠色恐怖，首先是不符比例原則，他指出檢調以偽造文書、違反個資法偵辦，但這完全不需要發動這麼大規模搜索行動，浪費司法資源，若死亡名單是如此十惡不赦，謝國樑被罷免有500多件、韓國瑜更超過上千件，怎不見檢調發動搜索調查？

徐尚賢說，民進黨已無法自圓其說，現在搜索行動如警總復辟，綠色恐怖簡直比白色恐怖，目的在製造寒蟬效應，他強調雙罷劫是無黨派民間團體，不屬於任何政黨，所作所為的訴求都是站在人民百姓立場。

他知道國民黨現在也被民進黨針對，如果有黨公職協助就會有黨員名單問題，罷藍委數十個罷團也有民進黨黨公職在背後，難道就沒有黨員名單問題？檢調對藍營搜索行動實在令人無法認同。

對高雄雙罷劫遭檢調搜索，民進黨立委黃捷今天回應，3天前該罷團已經自白，稱「黨抄黨員名單有錯嗎？」甚至稱「黨員加入黨以後，沒有個資可言。」、「黨拿黨員名單去罷免別人，我看不出有什麼問題。」

黃捷表示，也有多位民眾明確表示自己的個資被洩漏、違反個人意願出現在罷捷的連署書中，一階更出現28位死亡連署、高達近20%的不合格率，遠高於罷藍委的4%。

黃捷說，以上證詞、證據明確，檢調以此進行調查，她尊重司法、也希望毋枉毋縱，此外，2月國民黨剛剛修法加重偽造連署刑責，若違法將處5年以下有期徒刑，嚴正呼籲有心人士不要以身試法。

高雄雙罷劫團隊在調查局門口守候直到領銜人平安出來。記者郭韋綺／翻攝
高雄雙罷劫團隊在調查局門口守候直到領銜人平安出來。記者郭韋綺／翻攝
高雄雙罷劫團隊在調查局門口守候直到領銜人平安出來。記者郭韋綺／翻攝
高雄雙罷劫團隊在調查局門口守候直到領銜人平安出來。記者郭韋綺／翻攝
高雄雙罷劫團隊赴調查局要求放人。記者郭韋綺／翻攝
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