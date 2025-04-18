雙罷劫遭搜索 負責人靜坐等放人：綠色恐怖、警總復辟

高雄「雙罷劫」罷免綠委許智傑、黃捷行動總部，以及2名領銜人住處，今天遭檢調搜索，2人也遭約談，行動負責人徐尚賢今天下午在高雄市調處鳳山調查站外靜坐，表示「我們沒有錯，要等到放人」。

徐尚賢說，檢調以違反個資、偽造文書來搜索，質疑「有符合比例原則嗎」，用台灣人民的民脂民膏來調查，這根本不是中華民國的法律，「這是沒幾民進黨綠色恐怖、黨國體制、警總復辟」。

今天高雄地檢署指揮法務部高雄市調處，搜索罷免許智傑、黃捷的領銜人朱磊、黃晃枝分別在鳳山區、苓雅區住處，以及在鳳山區中山西路的雙罷劫負責人徐尚賢總部，查扣連署書等物品。