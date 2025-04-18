雙罷劫遭搜索 負責人靜坐等放人：綠色恐怖、警總復辟
高雄「雙罷劫」罷免綠委許智傑、黃捷行動總部，以及2名領銜人住處，今天遭檢調搜索，2人也遭約談，行動負責人徐尚賢今天下午在高雄市調處鳳山調查站外靜坐，表示「我們沒有錯，要等到放人」。
徐尚賢說，檢調以違反個資、偽造文書來搜索，質疑「有符合比例原則嗎」，用台灣人民的民脂民膏來調查，這根本不是中華民國的法律，「這是沒幾民進黨綠色恐怖、黨國體制、警總復辟」。
今天高雄地檢署指揮法務部高雄市調處，搜索罷免許智傑、黃捷的領銜人朱磊、黃晃枝分別在鳳山區、苓雅區住處，以及在鳳山區中山西路的雙罷劫負責人徐尚賢總部，查扣連署書等物品。
徐尚賢下午到鳳山調查站靜坐，並高呼「我們沒有錯，要等到放人」、「高雄人不是呷菜的」、「政治干預司法、司法干預罷免」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言