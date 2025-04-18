快訊

號召北檢抗議遭送辦 謝龍介喊自首：衝撞獨裁政府我認

蔣萬安拋倒閣說 朱立倫吐5字回答！藍營人士嘆：不痛不癢

雙罷劫遭搜索 負責人靜坐等放人：綠色恐怖、警總復辟

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
徐尚賢在鳳山調查站外靜坐。記者林保光／攝影
徐尚賢在鳳山調查站外靜坐。記者林保光／攝影

高雄「雙罷劫」罷免綠委許智傑黃捷行動總部，以及2名領銜人住處，今天遭檢調搜索，2人也遭約談，行動負責人徐尚賢今天下午在高雄市調處鳳山調查站外靜坐，表示「我們沒有錯，要等到放人」。

徐尚賢說，檢調以違反個資、偽造文書來搜索，質疑「有符合比例原則嗎」，用台灣人民的民脂民膏來調查，這根本不是中華民國的法律，「這是沒幾民進黨綠色恐怖、黨國體制、警總復辟」。

今天高雄地檢署指揮法務部高雄市調處，搜索罷免許智傑、黃捷的領銜人朱磊、黃晃枝分別在鳳山區、苓雅區住處，以及在鳳山區中山西路的雙罷劫負責人徐尚賢總部，查扣連署書等物品。

徐尚賢下午到鳳山調查站靜坐，並高呼「我們沒有錯，要等到放人」、「高雄人不是呷菜的」、「政治干預司法、司法干預罷免」。

徐尚賢在鳳山調查站外靜坐，斥「綠色恐怖、警總復辟」。記者林保光／攝影
徐尚賢在鳳山調查站外靜坐，斥「綠色恐怖、警總復辟」。記者林保光／攝影

偽造文書 民進黨 罷免 許智傑 連署書 靜坐 黃捷

延伸閱讀

無拘票卻要帶走罷綠人員？ 雄檢：調查官有出示證件

高雄雙罷劫遭搜 許智傑：違法罷免只會加速國民黨滅亡

雙罷劫領銜人朱磊被檢調帶離 強調連署工作不會停止

影／雄檢動起來 高雄雙罷劫總部被搜索

相關新聞

最快傍晚開庭！聲押黃呂錦茹「改」女法官來辦 檢察官要蒞庭

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署案涉造假，檢調兵分6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，約談市黨部主委黃呂錦茹、書記長...

罷瑤召集人賴苡任吐交保內幕 美女律師急制止「不要講了」原來是親妹

檢調因偵辦不實連署案，連三天大動作搜索罷綠委總部和國民黨新北、北市黨部，引爆藍營怒火，主席朱立倫昨（17）日號召黨公職齊聚北檢「戰獨裁」，罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任也在其中，但他拿起麥克風講沒幾句話，立刻被律師制止並搶走麥克風，引起現場一陣騷動，而這名律師也被起底是賴苡任的妹妹賴苡安。

蔣萬安「倒閣論」 游盈隆：在野黨若發起 絕對是世紀性豪賭

台灣民意基金會董事長游盈隆今天臉書表示，台北市長蔣萬安昨晚的「倒閣論」，一夕之間全台皆知，成為黨的燙手山芋，立法院若提前...

北檢外非法集會 警證實：朱立倫、謝龍介、楊智伃將被法辦

國民黨昨天在台北地檢署外集結抗議，聲援遭搜索約談的台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，黨主席朱立倫今天凌晨5點多聽聞4人被聲押...

影／雄檢也動起來了！ 「高雄雙罷劫」總部遭檢調搜索

中選會向最高檢察署告發41件涉嫌偽造、往生者連署罷免案，繼北檢後，高雄檢調也開始動作，今天上午傳出持搜索票搜索罷免民進黨...

蔣萬安昨赴北檢提倒閣 盧秀燕一句回答耐人尋味

國民黨昨晚集結台北地檢署抗議，台北市長蔣萬安當場提出倒閣建議。台中市長盧秀燕昨晚雖未到北檢，今天表示很感動那麼多人願意站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。