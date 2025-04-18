無拘票卻要帶走罷綠人員？ 雄檢：調查官有出示證件

高雄地檢署今指揮高雄市調查處針對罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」連署站、領銜人住處展開搜索，上午卻發生有檢調人員未持票令就要將連署站工作人員帶走調查，檢方對此回應，當下並非是要將人強行帶走，而是在對當事人「徵詢同意協助執行搜索」。

高雄地檢署表示，該名前往罷免團體位於鳳山工協市場連署站的檢調人員確實為調查官，當下調查官有向當事人出示證件正本，而當事人為被調查的罷團領銜人朱磊的家人，調查官是在徵詢她同意前往住處在場協助執行搜索，並非要未持通知書或傳票而抓人。

據了解，高雄檢調今上午分別搜索「高雄雙罷劫」的連署總部，以及負責罷免綠委許智傑、黃捷的兩名領銜人，朱磊及黃姓婦人的住處，卻因檢調人員同時前往連署站要將人帶離協助調查，而引發無票抓人的質疑。

高雄雙罷劫行動負責人徐尚賢表示，穿著黑衣便服自稱是檢調人員的不明人士到「雙罷劫」位於鳳山工協市場的連署站，指名要帶走行動領銜人朱磊的妻子，因他們未持拘票，現場工作人員立刻制止他們將人帶走，最後未讓檢調人員如願。

徐尚賢質疑檢調人員既然未持拘票，又為何有權將現場連署罷免的工作人員帶走，現場要求黑衣便服男出示證件，同時報警求助，並且向黑衣便服男要求請他們的長官上司到場，否則絕不允許將人帶走，最後該名調查人員自行離開。