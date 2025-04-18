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號召北檢抗議遭送辦 謝龍介喊自首：衝撞獨裁政府我認

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號召北檢抗議遭送辦 謝龍介喊自首：衝撞獨裁政府我認

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨昨號召黨公職到台北地檢署外集結抗議，聲援遭搜索約談的台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，黨主席朱立倫、立委謝龍介、發言人楊智伃因違法主持集會，北市警方搜證後已報請檢察官指揮偵辦。謝龍介回嗆，「不用那麼麻煩啦，我自首；衝撞獨裁政府，我認！」。圖／聯合報系資料照片
國民黨昨號召黨公職到台北地檢署外集結抗議，聲援遭搜索約談的台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，黨主席朱立倫、立委謝龍介、發言人楊智伃因違法主持集會，北市警方搜證後已報請檢察官指揮偵辦。謝龍介回嗆，「不用那麼麻煩啦，我自首；衝撞獨裁政府，我認！」。圖／聯合報系資料照片

國民黨昨號召黨公職到台北地檢署外集結抗議，聲援遭搜索約談的台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，黨主席朱立倫、立委謝龍介、發言人楊智伃因違法主持集會，北市警方搜證後已報請檢察官指揮偵辦。謝龍介回嗆，「不用那麼麻煩啦，我自首；衝撞獨裁政府，我認！」

內政部長劉世芳今天在立法院受訪時表示，要求警政署跟台北市警局按照集會遊行法要嚴正執法。國民黨表示，昨天的集會是公民力量的集結，更是人民對於賴清德獨裁的反抗行動；民進黨要移送就移送，因為他們真正的罪名是對抗威權，對抗將台灣帶入實質戒嚴的賴清德政府。

謝龍介表示，劉世芳說要把他移送，台北市警局證實，「不用那麼麻煩啦，我自首。」謝龍介說，「衝撞獨裁政府，我認！反抗司法不公，我認！帶領人民起義，我認！保護受迫同志，我認！」

謝龍介強調，「趕快傳，趕緊辦，賴清德繼續這樣鬥爭，大家以後街頭會常常見。你該怎麼辦，就怎麼辦，我也會繼續反抗暴政，該怎麼做，就怎麼做」。

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