綠色恐怖發酵！高雄雙罷劫遭搜索 藍營籲檢調公正辦案

高雄地檢署今天發動搜索罷免民進黨立委許智傑、黃捷「高雄雙罷劫」連署總站，遭雙罷劫罷團痛斥「綠色恐怖」。對此，民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，這不是綠色恐怖，而是對違法行為的依法追查，並指藍營涉入協助雙罷劫蒐集個資；國民黨高雄市黨部嚴正駁斥，並未介入雙罷劫團隊運作，批民進黨扣帽子。

雄檢指揮調查局今天前往鳳山工協市場連署站帶走「高雄雙罷劫」領銜人之一朱磊親屬，因未持拘票、搜索票，遭雙罷劫負責人徐尚賢制止，痛批檢調執法不當有如「綠色恐怖」。

民進黨高雄市黨部主委黃文益強調，這不是綠色恐怖，而是對違法行為的依法追查，他還要求國民黨高雄市黨部主委柯志恩表態是否支持「高雄雙罷劫」違法行為。

黃文益表示，罷免許智傑領銜人朱磊一邊高喊「綠色恐怖」，一邊又自曝「黨安排黨員抄黨員名單有錯嗎？」這種荒謬言論自打嘴巴、自證違法，偏離正常公民運動的軌道，蒐集民眾個資、操弄輿論，早就該查辦。

綠營更暗指雙罷劫連署疑有紅色勢力介入。黃文益表示，比違法更令人擔憂的是紅統勢力滲透民主制度，「司法改革黨」王和平統一等人曾公開在六合路聲援雙罷劫團隊，甚至有組織化動員的痕跡，「綠色恐怖是假議題，紅統滲透才是真危機」。

黃文益說，柯志恩不僅未譴責違法抄名單的行為，昨天甚至帶頭衝撞北檢，如今面對雄檢搜索，是否又會準備帶頭衝雄檢？他呼籲柯志恩說清楚、講明白，對外交代「知不知道這些人有違法行為？國民黨高雄市黨部有沒有協助他們收集個資？」

國民黨高雄市黨部回嗆民進黨除了抹紅還是只有抹紅，並再次強調針對高雄雙罷連署，市黨部及各議員僅代收連署書，完全沒有介入其中。