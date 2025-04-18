辦綠連署涉偽造基檢說明 綠：終將水落石出再遍地開花

基隆市選委會告發罷免國民黨立委林沛祥有116件連署書涉嫌偽造案，檢警調今兵分多路訪談多位連署市民，基檢下午正式說明進度。民進黨基隆市黨部表示，針對檢調偵辦終會水落石出，查出到底誰在說謊；各黨公職將再進到各市場、各宮廟、各景點及鄰里巷弄讓連署「遍地開花」。

基檢偵辦林姓立委罷免提議涉嫌偽造案，今天下午基隆地檢署說明，日前接獲中央選舉委員會告發基隆市林姓立法委員罷免案之提議人名冊涉有偽造嫌疑，立即分案，今天檢察官指揮法務部調查局基隆市調查站、基隆市警察局等單位，針對涉嫌偽造的提議人名冊，進行查證，釐清是否有相關人士涉有刑事犯罪。秉持客觀中立態度，持續釐清事實，守護民主價值。

民進黨基隆市黨部今天下午召開「行動連署遍地開花」記者會，主委林明智表示，在首波「基隆民主連署站」感謝所有黨公職站出來設置連署定點，提供所有市民好朋友安全舒適的連署場所，並協助相關簽署細節，上周五發起的公民團體「基隆絕沛」告知第二階段收件數已破1萬份。

林明智說，黨部與黨公職接下來將開展更積極的行動連署，有二大方向，第一，將由各黨公職自主規劃進入到各市場、各宮廟、各景點，甚至是走入鄰里巷弄，以行動宣講搭配臨時連署站或是徒步掃街，提供市民更方便連署管道。

第二，將輔導成立各地「民眾連署站」，號召所有有意願協助收取連署書的公民好朋友，不論是店家、一般騎樓住家等等，都歡迎加入成立站點，黨部都將協助配給站點旗幟與空白連署書，擴大公民參與，期待讓這波公民運動遍地開花，展現基隆人的民主精神。

林明智表示，相關規劃都會在黨部臉書和相關社群陸續公告，後續也會不斷更新，讓我們一起來罷免不適任立委，守護台灣民主。

民進黨基隆市議會黨團總召張之豪說，立委林沛祥罷免案基隆市選委會只寄出26張查詢單，卻認定出了116件偽造情事，就是「查詢單與偽造認定差距過大」，今早被檢警詢問可能就是這90位，這90人倘若真的有連署，但基隆市政府卻認定他們偽造，那就是基隆市政府有問題，配合司法調查就可以水落石出，查出到底誰在說謊。