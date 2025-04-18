學生挺大罷免釀衝突言論 台大學生會籲：重視多元聲音

大罷免第二階段進入倒數，不少大學校園設有罷免攤位，但引起正反兩方人馬爭論。日前有學生因力促罷免，於網路上遭到言語恐嚇，國立台灣大學學生會聲明反對威脅與暴力，呼籲尊重表意自由、重視多元聲音。

台大一名黃姓學生日前偕同民進黨立委召開記者會，表示日前於網路社團表態願意幫忙搜集花蓮罷免傅崐萁的連署書，卻於網路上遭受人身攻擊；另外中央大學日前也有學生在校內舉辦罷免活動，社群網站上則有人留言表示，想借「硝化甘油」給一點驚喜，後由學校報案處理。

台大學生會發布聲明表示，維護校園安全，反對威脅與暴力，對近日的恐嚇言論感到憂心，也不樂見任何形式的暴力行為。已於第一時間向駐警隊反映，並請求加強校園安全的關注與防護，相信台大應是一個讓所有學生都能安心表達立場的空間。

再者，台大學生會也指出，尊重表意自由、重視多元聲音，學生會一向重視多元聲音，也呼籲師生在公共討論中秉持理性與尊重，避免使用帶有敵意或標籤化的語言，唯有透過彼此傾聽與理解，才能共同營造健康而開放的討論環境。