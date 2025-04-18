雙罷劫領銜人朱磊被檢調帶離 強調連署工作不會停止
高雄地檢署今早搜索高雄雙罷劫總部，雙罷劫總幹事，同時也是領銜人之一的朱磊被帶走前激動向媒體表示，許智傑日前說絕對不會查水表，但今天卻看到調查局大舉上門，可見「過去警總、今日調查局、明日就是軍法處」，他強調，連署工作不會停止。
檢調今早到雙罷劫2名領銜人85歲黃姓老婦（罷免黃捷領銜人）和朱磊（罷免許智傑領銜人）住處和連署站搜索，引起許多民眾圍觀，有人前往連署看到檢調大陣仗，心生恐懼作罷。
據中選會資料顯示，許智傑罷免案一階死亡連署人數計有182人、黃捷部分有28人，一階雙雙達標，目前進入二階連署階段。
繼北檢後，高雄檢調人早突針對雙罷劫總部發動搜索，領銜人之一的朱磊被帶走前激動表示，許智傑前幾天才說絕對不會查水表，但今天卻看到調查局大舉上門，可見「過去警總、今日調查局，明日就是軍法處」，請民眾繼續連署，連署工作繼續進行不耽誤，每一份連署就是最好的支持。
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