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朱立倫被指非法集會將法辦 國民黨：民進黨不讓人民發聲

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
由於地檢署外是集會遊行法禁制區，昨天聲援行動已違法，稍早北市警方證實，朱立倫、謝龍介、楊智伃因違法主持集會，搜證後已報請檢察官指揮偵辦。記者翁至成／翻攝
由於地檢署外是集會遊行法禁制區，昨天聲援行動已違法，稍早北市警方證實，朱立倫、謝龍介、楊智伃因違法主持集會，搜證後已報請檢察官指揮偵辦。記者翁至成／翻攝

國民黨主席朱立倫昨號召黨公職到台北地檢署外集結抗議，聲援遭搜索約談的台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，但因違法主持集會，北市警方搜證後已報請檢察官指揮偵辦，將通知到案。國民黨表示，內政部長劉世芳的態度說明了民進黨打定主意，要用各種方式，不讓人民發聲。

針對昨天國民黨在北檢外的聲援行動，北市警共對發言人楊智伃、立委謝龍介、朱立倫等人舉牌7次，包括1次勸導牌、3次警告牌、1次命令解散牌、2次制止牌；由於「制止」牌若被舉2次，意即警方完成違反集會遊行法程序，將依據事證函送法辦。劉世芳今天在立法院受訪時表示，要求警政署跟台北市警局按照集會遊行法要嚴正執法。

國民黨表示，昨天的集會是公民力量的集結，更是人民對於賴清德獨裁的反抗行動。民進黨要移送就移送，因為他們真正的罪名是對抗威權，對抗將台灣帶入實質戒嚴的賴清德政府。

劉世芳 朱立倫 罷免

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