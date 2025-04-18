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朱立倫上凱道、蔣萬安倒閣說 她酸：哪來的天才政治家

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）呼籲支持者4月26日上凱道。記者曾原信／攝影
國民黨主席朱立倫（中）呼籲支持者4月26日上凱道。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安昨晚赴北檢響應國民黨主席朱立倫發起的「戰獨裁」抗議行動，他呼籲立法院應推動倒閣，朱立倫也號召人民4月26日上凱道抗議賴清德總統獨裁，引起討論。財經網美胡采蘋在臉書專頁「Emmy追劇時間」表示，國民黨的整個政治判斷都是錯的，愈走愈錯。

胡采蘋表示，一開始大罷免就應該要反制，匆匆忙忙出來要做對抗性罷免，準備不足導致出現死亡連署，現在被查了又說要上凱道、要倒閣。「上凱道你都沒有準備，你上去了才發現沒有人，誰會為了造假的連署走上街頭？」

胡采蘋表示，倒閣需要民眾黨同意，問題是換一個院長，對賴清德來說不算大傷，發動倒閣的一方卻要承擔政治動盪的後果。賴清德等於拿到國會重選的正當性，一旦衝突升高到國會改選，民眾黨現在民調暴跌，8席都保不住，為什麼要參加倒閣？

「然後還加碼暴露出政治金童蔣萬安的政治判斷能力，幾乎是高中生等級」，胡采蘋表示，讓綠營搞清楚現在最怕的是立委王鴻薇，不上街頭都看不出來誰最不穩，整個行動荒腔走板。

胡采蘋表示，這些人根本沒有搞清楚，為什麼在川普轟炸全世界的情況下，大罷免竟然還能氣勢如虹，「這就是因為你們自己胡亂凍刪預算、破壞憲法法庭、惡搞財政劃分」，民眾是真的為國家擔心，國際局勢愈不穩，民眾才愈擔心。

胡采蘋向國民黨喊話，「你們現在應該做的根本不是上凱道，是去要求國是會議、和談，恢復政府預算，幫助國家穩定下來，這才是大家真正需要的」。師出無名必敗，去凱道只會逼出更多人連署罷免，增加對決性，「這真的哪來的天才政治家」。

凱道 朱立倫 罷免 蔣萬安

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