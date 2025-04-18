快訊

搞烏龍！高雄警誤將散步女當通緝犯同夥 抓進所兇「不要再裝了」

好吃到離譜！好市多抹醬「神級用法」曝光 懶人料理秒變餐廳美食

台灣周休二日走過十年 工時縮過勞未降關鍵在「它」

辦綠營連署基檢動起來！ 林沛祥：辦藍綠兩邊標準須一致

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆辦綠營連署動起來，林沛祥：辦藍綠兩邊標準須一致。圖／林沛祥提供
基隆辦綠營連署動起來，林沛祥：辦藍綠兩邊標準須一致。圖／林沛祥提供

針對基隆市選委會告發罷免國民黨立委林沛祥有116件連署書涉嫌偽造案，基隆地檢署指揮警調今兵分多路訪談多位連署市民。林沛祥提出四點聲明，要求司法應公正中立，對於藍綠兩邊的標準必須一致，不論任何政黨背景，調查都應該一視同仁。

林沛祥說，司法應公正中立，對於藍綠兩邊的標準必須一致。司法機關的公信力來自於辦案的中立與公平。不論任何政黨背景，調查都應該一視同仁。

林沛祥表示，罷免是公民權利，不應被政黨當成鬥爭工具。他相信多數罷免行動的領銜人初衷都是基於自身對於國家的理想抱負與實際公民參與，而非蓄意造假。民進黨一方面在立法院反對加嚴版選罷法的修法，另一方面又煽動情緒、打擊異己，這種兩面手法令人遺憾。

「匪諜20 萬交保，偽造文書聲押、50 萬重金交保，這符合比例原則嗎？」林沛祥說，日前有涉嫌洩漏機密、與敵對勢力勾連的匪諜，僅以20萬交保；如今對於偽造文書的案情卻聲押、開出50萬高額交保金，難道這樣的標準真的符合比例原則嗎？

林沛祥指出，面對全球經濟風暴，政府該做的事不是煽動罷免、下鄉宣講。當現今美國的關稅問題嚴峻，台灣即將面臨出口重創與供應鏈挑戰，這才是真正的危機。但民進黨政府不是拿出對策、穩定民心，反而熱衷於操作政治議題、推動「大罷免」，這樣的不當行政資源使用，真的合適嗎？

偽造文書 林沛祥 罷免

延伸閱讀

基隆罷免林沛祥檢調動了 多位民眾被按門鈴查有無連署

反惡罷徐巧芯轟「群龍無首」 林沛祥：國民黨中央加快腳步

鍾小平明赴基隆告發連署偽造 林沛祥：無需外地人蹭聲量

罷林涉偽造？林沛祥阻鍾小平赴基隆強出頭 檢方：已立案調查

相關新聞

最快傍晚開庭！聲押黃呂錦茹「改」女法官來辦 檢察官要蒞庭

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署案涉造假，檢調兵分6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，約談市黨部主委黃呂錦茹、書記長...

罷瑤召集人賴苡任吐交保內幕 美女律師急制止「不要講了」原來是親妹

檢調因偵辦不實連署案，連三天大動作搜索罷綠委總部和國民黨新北、北市黨部，引爆藍營怒火，主席朱立倫昨（17）日號召黨公職齊聚北檢「戰獨裁」，罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任也在其中，但他拿起麥克風講沒幾句話，立刻被律師制止並搶走麥克風，引起現場一陣騷動，而這名律師也被起底是賴苡任的妹妹賴苡安。

蔣萬安「倒閣論」 游盈隆：在野黨若發起 絕對是世紀性豪賭

台灣民意基金會董事長游盈隆今天臉書表示，台北市長蔣萬安昨晚的「倒閣論」，一夕之間全台皆知，成為黨的燙手山芋，立法院若提前...

北檢外非法集會 警證實：朱立倫、謝龍介、楊智伃將被法辦

國民黨昨天在台北地檢署外集結抗議，聲援遭搜索約談的台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，黨主席朱立倫今天凌晨5點多聽聞4人被聲押...

影／雄檢也動起來了！ 「高雄雙罷劫」總部遭檢調搜索

中選會向最高檢察署告發41件涉嫌偽造、往生者連署罷免案，繼北檢後，高雄檢調也開始動作，今天上午傳出持搜索票搜索罷免民進黨...

蔣萬安昨赴北檢提倒閣 盧秀燕一句回答耐人尋味

國民黨昨晚集結台北地檢署抗議，台北市長蔣萬安當場提出倒閣建議。台中市長盧秀燕昨晚雖未到北檢，今天表示很感動那麼多人願意站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。