蔣萬安拋倒閣說 朱立倫稱不排除 藍營人士：可能該認真考慮

台北市長蔣萬安昨晚促請立法院推動「倒閣」。國民黨主席朱立倫今早親赴國民黨立院黨團大會，原先預期將有「重大宣布」，據稱朱立倫也不排除當場宣布倒閣，但最後僅稱「都沒有排除」。有藍營人士說，這很「朱式風格」，但倒閣可能是國民黨必須認真考慮的選項。

國民黨立委徐巧芯日前開砲，指現在「群龍無首」。今早朱立倫前往黨團大會，本預期會定調接下來戰略方向。但有藍營人士說，朱立倫來了，只是來幫大家打打氣，加加油，如果只是來這樣，為什麼要大張旗鼓地來？蔣萬安提倒閣是個警訊，代表罷免情況真的不樂觀。

有藍委表示，朱立倫有提到倒閣的事情，但要大家思考看看。黨中央被罵群龍無首，到現在還沒弄清楚狀況嗎？大家就是希望，黨中央做個決定，勇於承擔，「把責任又丟回給立法院，丟回給地方，抗議是可以抗議，但你的目標是什麼，沒有人知道。」

藍營人士感嘆，昨天朱立倫號召「戰獨裁，站出來」，宣示4月26日要重返凱道，親自在北檢門口靜坐到今天清晨，再轉往參加立院黨團大會。這些一連串「御駕親征」的動作，外界原本預期朱立倫會呼應蔣萬安的倒閣說，甚至順勢宣布倒閣，逆轉藍營低迷的氣氛，不料黨團會議結束，朱立倫受訪還是非常「朱式風格」，一句不痛不癢的「都沒有排除」，再次錯失最好的倒閣時機。

該人士說，因昨晚北檢前集會，中正一分局將通知朱立倫、謝龍介、楊智伃等3人說明，司法追殺向上發展，即便搜索中央黨部也不會讓人意外。他知道的是，這場集會抗爭也成為藍委私下相互抱怨的苦水大會，各自想的重點還是如何度過罷免，朱立倫不能小覷這種黨內壓力鍋。

另一名藍營人士表示，倒閣很可能是現在國民黨必須認真考慮的唯一選項，「死人連署」的風波正在蔓延，久了後罷綠委的正當性會消失殆盡。倒閣後，倘若國會解散，對藍營未必是壞事。從制度面看，從此總統大選、立委選舉一刀切，各自分開選舉，立委選舉受總統大選的影響將降低。以我國目前總統大選來看，候選人本身可能還是其次，受兩岸議題、美中議題影響才是最大宗，總統、立委又同時選，這會逼得立委候選人不得不回應兩岸等議題，也受當時兩岸氛圍影響。

該名人士說，總統和立委假設真的切開選，預期立委選舉的投票率將降低，可能會降到類同地方首長選舉的投票率。國民黨最有利的選舉投票率，是6成至6成5左右，凡投票率超過7成，增加的投票者可能多是受兩岸議題影響，例如「芒果乾」（亡國感），國民黨在兩岸論述戰場至今仍不利，這會影響藍營的立委選舉表現和結果。最後是實務，51個民進黨立委「五一戰隊」好整以暇，一旁看戲「凌遲」藍委，不如全部拉下來打，「想大罷免，不如大重選，不要想躲。」