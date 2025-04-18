快訊

搞烏龍！高雄警誤將散步女當通緝犯同夥 抓進所兇「不要再裝了」

好吃到離譜！好市多抹醬「神級用法」曝光 懶人料理秒變餐廳美食

台灣周休二日走過十年 工時縮過勞未降關鍵在「它」

蔣萬安拋倒閣說 朱立倫稱不排除 藍營人士：可能該認真考慮

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）拋出「倒閣」說。國民黨主席朱立倫（左）今早親赴國民黨立院黨團大會，原先預期將有「重大宣布」，據稱朱也不排除當場宣布倒閣，但最後僅稱「都沒有排除」。圖／聯合報資料照片
台北市長蔣萬安（右）拋出「倒閣」說。國民黨主席朱立倫（左）今早親赴國民黨立院黨團大會，原先預期將有「重大宣布」，據稱朱也不排除當場宣布倒閣，但最後僅稱「都沒有排除」。圖／聯合報資料照片

台北市長蔣萬安昨晚促請立法院推動「倒閣」。國民黨主席朱立倫今早親赴國民黨立院黨團大會，原先預期將有「重大宣布」，據稱朱立倫也不排除當場宣布倒閣，但最後僅稱「都沒有排除」。有藍營人士說，這很「朱式風格」，但倒閣可能是國民黨必須認真考慮的選項。

國民黨立委徐巧芯日前開砲，指現在「群龍無首」。今早朱立倫前往黨團大會，本預期會定調接下來戰略方向。但有藍營人士說，朱立倫來了，只是來幫大家打打氣，加加油，如果只是來這樣，為什麼要大張旗鼓地來？蔣萬安提倒閣是個警訊，代表罷免情況真的不樂觀。

有藍委表示，朱立倫有提到倒閣的事情，但要大家思考看看。黨中央被罵群龍無首，到現在還沒弄清楚狀況嗎？大家就是希望，黨中央做個決定，勇於承擔，「把責任又丟回給立法院，丟回給地方，抗議是可以抗議，但你的目標是什麼，沒有人知道。」

藍營人士感嘆，昨天朱立倫號召「戰獨裁，站出來」，宣示4月26日要重返凱道，親自在北檢門口靜坐到今天清晨，再轉往參加立院黨團大會。這些一連串「御駕親征」的動作，外界原本預期朱立倫會呼應蔣萬安的倒閣說，甚至順勢宣布倒閣，逆轉藍營低迷的氣氛，不料黨團會議結束，朱立倫受訪還是非常「朱式風格」，一句不痛不癢的「都沒有排除」，再次錯失最好的倒閣時機。

該人士說，因昨晚北檢前集會，中正一分局將通知朱立倫、謝龍介、楊智伃等3人說明，司法追殺向上發展，即便搜索中央黨部也不會讓人意外。他知道的是，這場集會抗爭也成為藍委私下相互抱怨的苦水大會，各自想的重點還是如何度過罷免，朱立倫不能小覷這種黨內壓力鍋。

另一名藍營人士表示，倒閣很可能是現在國民黨必須認真考慮的唯一選項，「死人連署」的風波正在蔓延，久了後罷綠委的正當性會消失殆盡。倒閣後，倘若國會解散，對藍營未必是壞事。從制度面看，從此總統大選、立委選舉一刀切，各自分開選舉，立委選舉受總統大選的影響將降低。以我國目前總統大選來看，候選人本身可能還是其次，受兩岸議題、美中議題影響才是最大宗，總統、立委又同時選，這會逼得立委候選人不得不回應兩岸等議題，也受當時兩岸氛圍影響。

該名人士說，總統和立委假設真的切開選，預期立委選舉的投票率將降低，可能會降到類同地方首長選舉的投票率。國民黨最有利的選舉投票率，是6成至6成5左右，凡投票率超過7成，增加的投票者可能多是受兩岸議題影響，例如「芒果乾」（亡國感），國民黨在兩岸論述戰場至今仍不利，這會影響藍營的立委選舉表現和結果。最後是實務，51個民進黨立委「五一戰隊」好整以暇，一旁看戲「凌遲」藍委，不如全部拉下來打，「想大罷免，不如大重選，不要想躲。」

國民黨 朱立倫 立法院 罷免 蔣萬安

延伸閱讀

【即時短評】蔣萬安戰狼式丟「倒閣球」 賴清德面臨兩大困局

批蔣萬安「帶頭違法」 民進黨：政黨利益凌駕台北市法治 最嚴厲譴責

蔣萬安赴北檢抗議 綠議員將赴監察院要求調查彈劾

朱立倫號召426上凱道 黃國昌曝國民黨秘書長有來電邀約

相關新聞

最快傍晚開庭！聲押黃呂錦茹「改」女法官來辦 檢察官要蒞庭

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署案涉造假，檢調兵分6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，約談市黨部主委黃呂錦茹、書記長...

罷瑤召集人賴苡任吐交保內幕 美女律師急制止「不要講了」原來是親妹

檢調因偵辦不實連署案，連三天大動作搜索罷綠委總部和國民黨新北、北市黨部，引爆藍營怒火，主席朱立倫昨（17）日號召黨公職齊聚北檢「戰獨裁」，罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任也在其中，但他拿起麥克風講沒幾句話，立刻被律師制止並搶走麥克風，引起現場一陣騷動，而這名律師也被起底是賴苡任的妹妹賴苡安。

蔣萬安「倒閣論」 游盈隆：在野黨若發起 絕對是世紀性豪賭

台灣民意基金會董事長游盈隆今天臉書表示，台北市長蔣萬安昨晚的「倒閣論」，一夕之間全台皆知，成為黨的燙手山芋，立法院若提前...

北檢外非法集會 警證實：朱立倫、謝龍介、楊智伃將被法辦

國民黨昨天在台北地檢署外集結抗議，聲援遭搜索約談的台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，黨主席朱立倫今天凌晨5點多聽聞4人被聲押...

影／雄檢也動起來了！ 「高雄雙罷劫」總部遭檢調搜索

中選會向最高檢察署告發41件涉嫌偽造、往生者連署罷免案，繼北檢後，高雄檢調也開始動作，今天上午傳出持搜索票搜索罷免民進黨...

蔣萬安昨赴北檢提倒閣 盧秀燕一句回答耐人尋味

國民黨昨晚集結台北地檢署抗議，台北市長蔣萬安當場提出倒閣建議。台中市長盧秀燕昨晚雖未到北檢，今天表示很感動那麼多人願意站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。