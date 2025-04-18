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影／雄檢動起來 高雄雙罷劫總部被搜索

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄檢調上午搜索高雄鳳山「雙罷劫」總部。記者劉學聖／攝影
高雄檢調上午搜索高雄鳳山「雙罷劫」總部。記者劉學聖／攝影

中選會向最高檢察署告發41件涉嫌偽造、往生者連署罷免案，繼北檢後，高雄檢調今天上午持搜索票搜索罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」連署總站，現場由高雄地檢署指揮調查局辦案，搜索行動到中午結束帶回總幹事朱磊回去調查，朱磊特地向媒體痛斥是「綠色恐怖」，更喊出「政治干預司法，司法干預罷免」等口號，直指「綠共專制獨裁死不要臉」，更表明檢調針對「高雄雙罷劫」2名領銜人朱磊的住處和連署站進行搜索「即便你羈押了一個我，我們相信高雄絕對還有千千萬萬個我」。

雙罷劫負責人徐尚賢表示，他上午人在鳳山工協市場擺攤連署，調查局人員來工協市場，要把工作人員帶走，他怒斥為何可以帶走朱磊的親屬？「你沒有拘票，就不能帶走人，如果有搜索票、拘票OK，請拿出來讓我們看，現在的綠色恐怖如果你們不合情不合理，有執法過當的問題的話，高雄人不是吃素的」，最後徐尚賢報警檢調人員才沒有進一步動作。

高雄檢調上午搜索高雄鳳山「雙罷劫」總部，並帶回相關證物。記者劉學聖／攝影
高雄檢調上午搜索高雄鳳山「雙罷劫」總部，並帶回相關證物。記者劉學聖／攝影
高雄檢調上午搜索高雄鳳山「雙罷劫」總部，帶走總幹事朱磊回去調查。記者劉學聖／攝影
高雄檢調上午搜索高雄鳳山「雙罷劫」總部，帶走總幹事朱磊回去調查。記者劉學聖／攝影

罷免

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