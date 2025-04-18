「不受檢調搜索干擾」 高雄雙罷劫：罷綠連署照常進行
高雄地檢署今指揮調查局針對罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」連署站、領銜人住處展開搜索，甚至未持票令就要將人帶走約談，不過檢調人員遭制止，高雄雙罷劫發聲表示，「不受檢調騷擾影響，罷免綠委連署照常進行」。
高雄雙罷劫行動負責人徐尚賢表示，今天上午穿著黑衣便服自稱是檢調人員的不明人士到雙罷劫位於鳳山工協市場的連署站，指名要帶走行動領銜人朱磊的妻子，因他們未持拘票，因此現場工作人員立刻制止他們將人帶走，現場確實發生爭執。
徐尚賢質疑檢調人員既然未持拘票，又為何有權將現場連署罷免的工作人員帶走，現場立刻阻止檢調人員將朱磊的妻子帶離，並要求黑衣便服男出示證件，同時報警求助，並且向黑衣便服男要求請他們的長官上司到場，否則絕不允許將人帶走。
據了解，後續檢調人員未如願將朱磊的妻子帶離，最後撤場離開。徐尚賢指出，現場罷免連署持續進行不受影響，且因為上午高雄檢調大動作搜索，反而激起許多不滿的民眾，紛紛都前來連署簽名，今連署情況特別踴躍。
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