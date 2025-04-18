國民黨發動黨公職包圍北檢 綠營民代批：藍色恐嚇干預司法
國民黨昨晚動員黨公職包圍北檢，民進黨高雄市議員林智鴻今天批評「藍色恐嚇」干預司法，不僅對司法機關直接施壓，更是對中華民國五權憲政體制的嚴重踐踏，他並強調，這不是民主表現，而是赤裸裸的政治恐嚇。
林智鴻表示，昨晚多位藍營人士在過程中發言脫序、情緒失控，甚至喊出「我們才是國家主人」、「政治追殺」、「抄家滅族」，令人震驚與遺憾。
林智鴻抨擊，國會議員與政黨幹部本應成為制度的守護者，卻淪為司法干預的操弄者，包圍司法機關、對正在偵辦中的案件公開施壓，他認為，若真的清白，就應該勇敢面對調查、依法自清，而不是集體上街干擾司法程序，讓黨意凌駕法治，用街頭暴力取代法律程序。
林智鴻指出，國民黨昨晚行動並未提出任何具體證據，以煽動性語言挑起社會對立，甚至以極端話語激化情緒，這樣的舉動不但無助於真相釐清，反而加深社會不信任與民主的倒退。
「司法可以被監督，但不能被包圍。黨公職可以發聲，但不能煽動民粹」他呼籲國民黨節制，回到制度軌道上處理爭議，別讓「藍色恐嚇」成為台灣政治的新常態，也提醒所有關心台灣民主法治的國人，共同捍衛司法獨立與程序正義，拒絕讓街頭暴力凌駕於國家制度之上。
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