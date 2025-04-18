快訊

搞烏龍！高雄警誤將散步女當通緝犯同夥 抓進所兇「不要再裝了」

好吃到離譜！好市多抹醬「神級用法」曝光 懶人料理秒變餐廳美食

台灣周休二日走過十年 工時縮過勞未降關鍵在「它」

【即時短評】蔣萬安戰狼式丟「倒閣球」 賴清德面臨兩大困局

聯合報／ 本報記者李承穎
北檢今晨更向法院聲押國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，台北市長蔣萬安（中）昨到北檢聲援。記者侯永全／攝影
北檢今晨更向法院聲押國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，台北市長蔣萬安（中）昨到北檢聲援。記者侯永全／攝影

罷免浪潮已經演變成國家機器司法戰，台北市長蔣萬安驚天一呼「倒閣說」，打破藍營縣市長溫良恭儉讓形象，蔣萬安「戰狼式」丟球，將反制罷免主動權要回，劍指身兼民進黨主席賴清德總統，一但倒閣成真，賴即將面臨黨內廝殺的「兩大困局」，敢接招嗎？

蔣萬安從溫和派轉為戰狼並非一夕之間，上任第一年確實打溫和牌，原因是在熟悉市政，但第二年開始，民進黨攻勢不減反增，綠營分進合擊，例如在議會企圖抹紅蔣萬安，中央卡雙城論壇，蔣就開始「加溫」逐一回擊，採取「球來就打」策略面對政治議題。

到了第三年，遇到從未有過的大罷免浪潮，蔣萬安深知綠營要用國家機器全面助攻罷免，不只針對仇恨值高的北市立委，還要外溢到全國各地藍委，蔣火力加到最猛，要回主動權，例如在與民進黨議員簡舒培力戰反共，蔣萬安以「嘴巴講反共、實際養共諜」、「民進黨才是共產黨走狗」等強力反殺。

如今，國家機器全台搜索國民黨部、罷免綠委團體，下一步恐怕就是殺向國民黨中央，從來沒有執政黨如此徹底利用司法手段追殺政敵，蔣萬安深知情勢已走向非常極端局面，若還要噤聲、保守反擊，那進入投票，藍營將葬送、甚至變相主動割城池，衝擊的不只是北市，恐怕燒向全國藍營縣市，唇亡齒寒憂慮愈來愈深。

蔣萬安當過立委，深知國會議程，拋出「倒閣說」後，不只是藍營內部形成討論，星火可以燎原，賴清德也被迫思考兩大困局，其一，想選2026年的民進黨立委如林俊憲、蘇巧慧和何欣純等人，願意改選嗎？若是立委選不上，那遑論縣市首長？誰又願意「推倒重來」？

第二，綠營各地議員目前多想藉由罷免，取得立委補選提名，若直接改選，不正更樂意改選，挑戰現任綠委？尤其罷免只有仇恨值高低，是「一對零」戰爭，但立委改選，將拉回選舉正軌，綠營內部往往在初選時廝殺得刀刀見骨，這次機會來了，賴得面對黨內廝殺慘烈局面。

蔣萬安從不走冒進牌，思考的是要回主動權，這一腳踩下去，痛得是民進黨，賴清德面對兩大困局，藍營將贏回大罷免節節敗退局面，徹底吹響反攻號角。

倒閣將是「火車對撞」遊戲，綠營內部已有退縮姿態，北市黨部主委張茂楠稱「不應隨便提倒閣」等語，但民進黨立法院黨團總召柯建銘卻稱「趕快提」，若倒閣成真，賴清德不敢接招，將盡失黨內威信。

罷免

延伸閱讀

批蔣萬安「帶頭違法」 民進黨：政黨利益凌駕台北市法治 最嚴厲譴責

蔣萬安赴北檢抗議 綠議員將赴監察院要求調查彈劾

綠批市長鼓動違法集會 北市府嗆「這一年」民進黨也包圍地檢署

影／蔣萬安提倒閣 陳其邁喊「他隨口一說」黨團未必同意

相關新聞

最快傍晚開庭！聲押黃呂錦茹「改」女法官來辦 檢察官要蒞庭

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署案涉造假，檢調兵分6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，約談市黨部主委黃呂錦茹、書記長...

罷瑤召集人賴苡任吐交保內幕 美女律師急制止「不要講了」原來是親妹

檢調因偵辦不實連署案，連三天大動作搜索罷綠委總部和國民黨新北、北市黨部，引爆藍營怒火，主席朱立倫昨（17）日號召黨公職齊聚北檢「戰獨裁」，罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任也在其中，但他拿起麥克風講沒幾句話，立刻被律師制止並搶走麥克風，引起現場一陣騷動，而這名律師也被起底是賴苡任的妹妹賴苡安。

蔣萬安「倒閣論」 游盈隆：在野黨若發起 絕對是世紀性豪賭

台灣民意基金會董事長游盈隆今天臉書表示，台北市長蔣萬安昨晚的「倒閣論」，一夕之間全台皆知，成為黨的燙手山芋，立法院若提前...

北檢外非法集會 警證實：朱立倫、謝龍介、楊智伃將被法辦

國民黨昨天在台北地檢署外集結抗議，聲援遭搜索約談的台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，黨主席朱立倫今天凌晨5點多聽聞4人被聲押...

影／雄檢也動起來了！ 「高雄雙罷劫」總部遭檢調搜索

中選會向最高檢察署告發41件涉嫌偽造、往生者連署罷免案，繼北檢後，高雄檢調也開始動作，今天上午傳出持搜索票搜索罷免民進黨...

蔣萬安昨赴北檢提倒閣 盧秀燕一句回答耐人尋味

國民黨昨晚集結台北地檢署抗議，台北市長蔣萬安當場提出倒閣建議。台中市長盧秀燕昨晚雖未到北檢，今天表示很感動那麼多人願意站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。