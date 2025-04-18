【即時短評】蔣萬安戰狼式丟「倒閣球」 賴清德面臨兩大困局

大罷免浪潮已經演變成國家機器司法戰，台北市長蔣萬安驚天一呼「倒閣說」，打破藍營縣市長溫良恭儉讓形象，蔣萬安「戰狼式」丟球，將反制罷免主動權要回，劍指身兼民進黨主席賴清德總統，一但倒閣成真，賴即將面臨黨內廝殺的「兩大困局」，敢接招嗎？

蔣萬安從溫和派轉為戰狼並非一夕之間，上任第一年確實打溫和牌，原因是在熟悉市政，但第二年開始，民進黨攻勢不減反增，綠營分進合擊，例如在議會企圖抹紅蔣萬安，中央卡雙城論壇，蔣就開始「加溫」逐一回擊，採取「球來就打」策略面對政治議題。

到了第三年，遇到從未有過的大罷免浪潮，蔣萬安深知綠營要用國家機器全面助攻罷免，不只針對仇恨值高的北市立委，還要外溢到全國各地藍委，蔣火力加到最猛，要回主動權，例如在與民進黨議員簡舒培力戰反共，蔣萬安以「嘴巴講反共、實際養共諜」、「民進黨才是共產黨走狗」等強力反殺。

如今，國家機器全台搜索國民黨部、罷免綠委團體，下一步恐怕就是殺向國民黨中央，從來沒有執政黨如此徹底利用司法手段追殺政敵，蔣萬安深知情勢已走向非常極端局面，若還要噤聲、保守反擊，那進入投票，藍營將葬送、甚至變相主動割城池，衝擊的不只是北市，恐怕燒向全國藍營縣市，唇亡齒寒憂慮愈來愈深。

蔣萬安當過立委，深知國會議程，拋出「倒閣說」後，不只是藍營內部形成討論，星火可以燎原，賴清德也被迫思考兩大困局，其一，想選2026年的民進黨立委如林俊憲、蘇巧慧和何欣純等人，願意改選嗎？若是立委選不上，那遑論縣市首長？誰又願意「推倒重來」？

第二，綠營各地議員目前多想藉由罷免，取得立委補選提名，若直接改選，不正更樂意改選，挑戰現任綠委？尤其罷免只有仇恨值高低，是「一對零」戰爭，但立委改選，將拉回選舉正軌，綠營內部往往在初選時廝殺得刀刀見骨，這次機會來了，賴得面對黨內廝殺慘烈局面。

蔣萬安從不走冒進牌，思考的是要回主動權，這一腳踩下去，痛得是民進黨，賴清德面對兩大困局，藍營將贏回大罷免節節敗退局面，徹底吹響反攻號角。

倒閣將是「火車對撞」遊戲，綠營內部已有退縮姿態，北市黨部主委張茂楠稱「不應隨便提倒閣」等語，但民進黨立法院黨團總召柯建銘卻稱「趕快提」，若倒閣成真，賴清德不敢接招，將盡失黨內威信。