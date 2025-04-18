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最快傍晚開庭！聲押黃呂錦茹「改」女法官來辦 檢察官要蒞庭
罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署案涉造假，檢調兵分6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，約談市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川，今晨聲押4人，台北地院最快傍晚審理。
今天上午8時整，檢察官撰寫聲押書完畢，嫌疑人、卷證全移送強制處分庭，黃呂錦茹等4人目前暫留候審室等開庭；法院強制處分庭另有詐欺、貪汙等案待審，不是全部都有檢察官蒞庭，不過，連署書案重要，檢方已經明確告知法院一定派人論告。
依台北地院強制處分庭的值日班表，應分案審查黃呂錦茹的是2024年9月審查民眾黨前主席柯文哲聲押案的法官朱家毅，朱曾一度以「罪證不足」裁定柯無保請回，檢方抗告發回，再由法官呂政燁裁定柯羈押禁見。
不過，由於朱家毅與同庭女法官陳采葳換班，因此，黃呂錦茹等人改由陳采葳負責審理，陳采葳的辦案風格節奏分明、不會拖泥帶水。
依刑事訴訟流程，強處庭分案審查後，法官本人須要閱卷，也通知辯護人閱卷，本案會再通知檢、辯兩方開庭的時間；連署案被告不只一人，最快也要等到傍晚才有機會開庭，至於裁定出爐的時間，極可能會落在今天更晚的時候。
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