蔣萬安赴北檢抗議 綠議員將赴監察院要求調查彈劾

檢調近日調查罷免幽靈連署案，昨天約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，黨主席朱立倫昨晚號召黨公職赴北檢外抗議民進黨司法不公，市長蔣萬安也到場聲援，卻引起綠營議員不滿，認為北檢是禁止辦理集會遊行禁制區，蔣身為北市大家長卻知法犯法，已不適任市長，民進黨議員陳賢蔚稍早發採通，下午將赴監察院要求彈劾蔣。

黃呂錦茹昨因幽靈連署案遭檢方約談，蔣萬安昨天晚上赴北檢聲援國民黨「戰獨裁」活動，並進入集遊管制區，蔣萬安表示，民進黨利用司法手段，作為打壓異己的工具，每個人都可能因為站在執政者對立面而成為下個受害者，需向執政當局表達抗議，他也告訴警察局一樣依法行政，今晚個人的行為，由他自己承擔。

蔣萬安的抗議行為引起綠營不滿。議員陳賢蔚指出，北檢依法是禁止辦理集會遊行禁制區，參與未經合法核准的集會活動，蔣萬安作為首都最高行政首長，竟知法犯法，參與違法集會，嚴重違反法治精神、破壞行政中立原則、喪失市長應有政治誠信，將要求監察院依法展開調查並彈劾蔣萬安。

議員簡舒培痛批，朱立倫身為最大在野黨的黨主席，竟然號召群眾違法在「集會禁制區」的北檢前集會抗議，理應依法維護秩序的台北市長蔣萬安，不僅沒有勸告朱立倫不要這麼做，而是直接現身抗議現場，帶頭違法。

簡舒培說，比起台北市長蔣萬安更想當忠貞的國民黨員，聲援黃呂錦茹，甚至放任支持者攻擊台北市民，是個失格、不適任的市長，呼籲安即刻辭職，台北市民不需要無能失職的市長。