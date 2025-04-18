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張善政赴北檢掀話題 綠批帶頭違法、藍反擊司法已死

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會國民黨團反擊綠營批評，強調「當獨裁成為事實，反抗就是義務」。記者陳俊智／攝影
桃園市議會國民黨團反擊綠營批評，強調「當獨裁成為事實，反抗就是義務」。記者陳俊智／攝影

桃園市長張善政昨赴台北地檢署響應國民黨「戰獨裁」行動，今被桃園市議會民進黨團批評帶頭參加違法集會，知法犯法。對此，議會國民黨團立刻反擊綠營，強調司法不公，任何人都有資格站出來。

桃園市政府新聞處長羅楚東表示，非常遺憾看到民進黨議員對自己的期許，只剩下罷免不同立場的民意代表，只想讓台灣社會變成一言堂。心中無市民，整天配合民進黨中央煽動大罷免、製造大對立，假藉關心市政包裝政治動機，明眼人都看得出來。

桃園市議會民進黨團今指「戰獨裁」行動是違法集會，現場有警方舉牌，但藍營人士無視，甚至推倒警方護欄，張善政前往參加，為遵守法治做了最壞示範。

民進黨團總召李宗豪與議員黃家齊、許家睿都表示，桃園日前會稽掩埋場大火，前兩天還有豪雨淹水，不見市長到場關心，總質詢都能遲到，赴北檢卻不缺席，無心市政，政治鬥爭跑第一，非常不恰當，應嚴厲譴責；議員魏筠也質問，未來任何市民犯法，市長也要去遞減聲援嗎；議員張肇良、黃瓊慧與余信憲則呼籲張要當桃園人的市長，不是國民黨的市長。

針對綠營質疑批評，桃園市議會國民黨團隨後召開記者會反擊，綠營政在毀壞台灣的民主價值。

「司法已經變成辦藍不辦綠的政黨惡鬥工具！」國民黨團總召林政賢表示，綠營曾包圍雲林地檢署，市長張善政站出來捍衛司法正義，也是民心所在，然而綠營利用司法全面整肅在野黨，對照綠營黨內各種貪污舞弊與共諜案，顯現台灣民主價值快被侵蝕殆盡。

「當獨裁成為事實，反抗就是義務。」綠營議員舒翠玲表示，綠營過去用了非常多非法手段達成他們目的，但當初被迫害的人，現在伸出迫害的手，所有作為都朝向專制；議員梁為超也說，當司法不公，任何人都有資格站出來；議員詹江村則說，司法不公，地方首長站出來發聲張善政願意站出來，讓人民知道民進黨司法不公，如果地方首長都不敢站出來，一般民眾怎麼辦。

桃園市長張善政昨晚赴北檢參加「戰獨裁」活動，被桃園市議會民進黨團批評帶頭違法。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政昨晚赴北檢參加「戰獨裁」活動，被桃園市議會民進黨團批評帶頭違法。記者陳俊智／攝影

張善政 罷免

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