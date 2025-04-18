影／朱立倫喊426上凱道 江和樹籲黃國昌：別憨憨跟人去掃墓

國民黨主席朱立倫號召人民4月26日上凱道抗議賴清德總統獨裁，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天說，現在藍白團結還來得及，但他提醒黨主席黃國昌，若要響應，要好好思考扮演角色，千萬別「憨憨跟人去掃墓」。

江和樹說，上凱道？民眾黨辦了多少場？國民黨到現在才喊要上凱道，當初聲援柯文哲時，也有逐一邀約就是不來，當初朱立倫說要來，後來也沒來；現在團結還來得及。

江和樹質疑，國民黨若還要搞罷免總統，跟他們（民進黨）一樣用這種報復心態，這是人民想要的嗎？現在人民生活辛苦，若每天都在搞罷免，人民會反感、生厭，呼籲國民黨上凱道，訴求一定要對。

江和樹也呼籲黃國昌，若響應藍426上凱道，好好思考要扮演什麼好角色，千萬別「憨憨跟人去掃墓」，因為現在人民要的是安居樂業，現在美國對等關稅嚴重衝擊我經濟、產業，民眾苦哈哈，很多人放無心假，若不顧百姓、民生，成天在搞政治，民眾無感，越看越不爽。