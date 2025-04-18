劉世芳稱北檢抗議全送法辦 藍議員貼自首照、寄花籃「司法已死！」
雙北地檢近日偵辦幽靈連署案，遭藍營質疑雙標「辦藍不辦綠」，昨天更在北檢外聲援國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，內政部長劉世芳聲稱，全送法辦。國民黨北市議員鍾沛君放照片自首反嗆，「被獨裁政府送辦求之不得」。新黨議員侯漢廷也寄花籃到法務部，寫道「司法已死！東廠猶在！」
侯漢廷表示，今天寄了兩個花籃到法務部上面寫著「司法已死！東廠猶在！」他一直以來都認為，東廠只在歷史，但如今，但看見東廠就在台灣，「古聞錦衣衛羅織罪證於詔獄，今睹司法刀斧加諸政敵於公堂。」
侯漢廷說，過去詐騙集團交保如流水，在野政敵入罪如雷霆；重刑犯可逍遙海外，在野黨必羅織入獄，批評所謂的公平正義、民主法治，已葬送於民進黨手中，人民的任務，「就是毀滅東廠，下架民進黨！」
面對內政部長劉世芳聲稱要對昨晚任何違法集遊法、滋擾行為，全部移送地檢署偵辦，國民黨議員鍾沛君也在臉書放照片自首表示，她就是翻鐵柵，推倒鐵柵的首惡，「趕快來辦，趕緊的！被獨裁政府送辦，是我求之不得的勳章！」並Tag「#4月26日凱道見」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言