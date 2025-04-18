劉世芳稱北檢抗議全送法辦 藍議員貼自首照、寄花籃「司法已死！」

雙北地檢近日偵辦幽靈連署案，遭藍營質疑雙標「辦藍不辦綠」，昨天更在北檢外聲援國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，內政部長劉世芳聲稱，全送法辦。國民黨北市議員鍾沛君放照片自首反嗆，「被獨裁政府送辦求之不得」。新黨議員侯漢廷也寄花籃到法務部，寫道「司法已死！東廠猶在！」

侯漢廷表示，今天寄了兩個花籃到法務部上面寫著「司法已死！東廠猶在！」他一直以來都認為，東廠只在歷史，但如今，但看見東廠就在台灣，「古聞錦衣衛羅織罪證於詔獄，今睹司法刀斧加諸政敵於公堂。」

侯漢廷說，過去詐騙集團交保如流水，在野政敵入罪如雷霆；重刑犯可逍遙海外，在野黨必羅織入獄，批評所謂的公平正義、民主法治，已葬送於民進黨手中，人民的任務，「就是毀滅東廠，下架民進黨！」