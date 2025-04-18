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國家機器全台狂抓激起藍熱戰 綠憂：被罷免綠委仇恨值激增

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北檢今晨更向法院聲押國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，藍營號召下午赴北院聲援將仇恨值拉到最高，有助罷免「雙吳」綠委團體，近日簽二階連署明顯變多可望達門檻，但綠營仍樂觀看待，現階段還是以幫助罷藍委團體通過二階，防守部分等真通過再做打算。記者侯永全／攝影
北檢今晨更向法院聲押國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，藍營號召下午赴北院聲援將仇恨值拉到最高，有助罷免「雙吳」綠委團體，近日簽二階連署明顯變多可望達門檻，但綠營仍樂觀看待，現階段還是以幫助罷藍委團體通過二階，防守部分等真通過再做打算。記者侯永全／攝影

檢調近日偵辦雙北罷綠民團偽造幽靈連署事件，約談多位藍營人士，北檢今晨更向法院聲押國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，藍營號召下午赴北院聲援，將仇恨值拉到最高，更衝擊罷免「雙吳」綠委團體，近日簽二階連署人明顯變多可望達門檻，進入投票。不過綠營仍樂觀看待，現階段還是以幫助罷藍委團體通過二階，防守部分等真通過再做打算。

地方人士觀察，國民黨支持者過去對於非選舉年的政黨活動，較為冷淡，也不好動員，但面對檢調此次大動作「辦藍不辦綠」已是全國關注議題，藍營支持者對於綠營雙標心態，也看不下去，相較於一階連署狀況，這個禮拜開始有很多支持者自發性到各連署站簽連署，甚至跑到里辦公室問有沒有連署書，也讓罷團信心大增，持續衝擊二階門檻。

民進黨北市黨部主委張茂楠強調，這次罷免行動都是民眾自發性展開，國民黨罷綠委則是「惡罷」沒有正當性，相信多數民眾也會知道，但藍營現在全體總動員確實有可能把仇恨值拉高，「雙吳」立委處境確實會變得較危險，但目前仍是二階連署階段，不必過早布局，真的進入第三階段投票，再來決定。

綠營人士指出，大罷免最重要關鍵是誰仇恨值拉得高，以目前北市兩位綠委吳沛憶、吳思瑤，由於吳思瑤仇恨值確實高，但黨內對於「雙吳」罷免還是樂觀看待，加上現階段藍營又面臨幽靈連署，被檢調搜索，士氣上受不小打擊，能否衝過二階都是很大的問題，現在去防守時間點過早，可以讓子彈在飛一會。

該人士直言，面對這樣仇恨值吳思瑤本身也不懼怕，身為黨團幹部本來就會有仇恨值，加上吳當議員、立委時間久了，有一定民義基礎，且這些聲量對吳來說未必是壞事，畢竟先前被點名選2028台北市長，若能挺過這次罷免必定士氣大振，代表民進黨出征正當性更高，悲觀來說，就算挺不過被罷免，也會被視為政治迫害犧牲品，最後正大光明入閣擔任部會首長，「簡單來講就是進可攻，退可守」。

罷免

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