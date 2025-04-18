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北檢外非法集會 警證實：朱立倫、謝龍介、楊智伃將被法辦

朱立倫號召426上凱道 黃國昌曝國民黨秘書長有來電邀約

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院民眾黨團上午召開「迎接時代巨變，TPP 三箭齊發」記者會，立委麥玉珍（左起）、黃國昌、張啓楷、劉書彬等人出席。記者林俊良／攝影
立法院民眾黨團上午召開「迎接時代巨變，TPP 三箭齊發」記者會，立委麥玉珍（左起）、黃國昌、張啓楷、劉書彬等人出席。記者林俊良／攝影

北檢偵辦幽靈連署，檢方漏夜複訊，認為國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人罪嫌重大，聲請羈押禁見，法院今下午開羈押庭。國民黨主席朱立倫除號召下午集結北院外，4月26日也會上凱道抗議。民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌表示，稍早朱立倫有責成國民黨秘書長黃健庭主動來電邀約。

民眾黨立院黨團今上午開記者會，黃國昌被問及對黃呂錦茹被聲押禁見及是否會聲援國民黨號召集結一事，黃說，過去這幾個月從前主席柯文哲的案子可以呈現，去年九月他就公開說過，今天民進黨無法無天，把司法當作政治工具，還有什麼事情做不出來？

黃國昌說，司法檢調變成政治攻擊工具，民眾黨部都可以搜索，當時就說過黨檢媒三位一體，已經嚴重傷害台灣民主法治，過去提出的觀察跟批評，竟然真的成為惡夢，「今天柯文哲，明天任何人。」

黃國昌表示，面對民進黨把司法檢調、綠媒，當成自己專制獨裁工具時，所有台灣人都要站出來反抗，民進黨成為自己過去最討厭的模樣，「綠共跟紅共完全零距離，幹的事情完全一樣。」

黃國昌也坦言，稍早民眾黨秘書長周榆修告知，朱立倫責成黃健庭主動來電邀約，「我相信，若相關細節有更具體內容，會在對外說。」

至於國民黨下午集結部分，黃國昌表示，這種對北檢、對司法有不公不滿的話，每個人都有表達意見的自由，民進黨不要忘了自己過去主張，如今享受權利的甜頭後，就把其他人全部抓起來，還是拿鏡子照照自己的嘴臉吧。

罷免

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