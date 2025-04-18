潑朱立倫冷水 趙少康426不上街：媒體人不實際參與政治活動

國民黨主席朱立倫號召人民4月26日上凱道抗議賴清德總統獨裁，不過，中廣董事長趙少康今天表示，他自己是媒體人，界線很清楚，可以評論、演講，但不會實際參與政治活動。

趙少康今天出席「重大議題施政滿意度民意調查」發布記者會，並接受媒體聯訪。針對台北市長蔣萬安昨到台北地檢署聲援國民黨台北市主委黃呂錦茹，並拋出倒閣主張，趙少康表示，蔣萬安是一個政治人物，如果昨晚沒去現場，一定會有很多人罵蔣萬安。

趙少康也直言，其實藍營很多人都提過倒閣，那些人的想法是國民黨罷免綠營立委能通過二階段連署的人數，了不起就只有4、5個人，而藍軍被罷免案會通過二階段連署的人數起碼會有20個，既然防守困難，進攻容易，不如倒閣重來。

趙少康認為，倒閣具戰略性思維，但不容易做到，因為不分區立委就不會同意，沒有通過二階連署門檻的人也不會願意。他說，提議容易，落實困難，國民黨不如呼籲支持者站出來投票反罷，才比較有意義。

談及國民黨台北市黨部昨日遭檢方搜索，趙少康說，搜索黨部是重大政治事件，這次國民黨地方黨部被搜索，下次中央黨部就有可能被搜索，賴清德的首要目標不是政府預算也非美國關稅，而是要把在野黨幹掉，讓民進黨國會過半，因為抄名單的情況沒那麼嚴重，況且每次連署都會有不實的情形發生，過去只要剔除就好。

至於朱立倫昨帶頭衝入北檢禁制區，趙少康說，目前看起來國民黨確實進入團結的時刻，但是否要示威、抗議，甚至衝闖禁制區，「最好不要」。不過，他也說，國民黨還有其他方式可以抗議嗎？