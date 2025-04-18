綠中市黨團批盧「死亡連署始祖」 藍反譏轉移共諜案焦點
檢調近日積極偵辦罷免連署偽造文書案，台中市長盧秀燕批評民進黨濫用司法。民進黨台中市議會黨團今天表示，盧自己2018年提出「反火力發電」公投連署，就有超過1萬份死亡連署，根本是死亡連署始祖；藍營反擊，綠為了轉移共諜案焦點，才大動作偵辦偽造文書案。
民進黨中市議會黨團總召王立任嚴厲譴責國民黨惡意操作輿論、扭曲民主，明明自己搞出死亡連署，卻說成司法迫害；民團罷免藍委非常認真，每個錯字都要修正，這是罷免的基本態度，藍營竟說沒什麼了不起、偽造文書是小事，根本是死不認錯。
王立任指出，盧秀燕2018年擔任立委時推動反火力發電公投，就被中選會發現有1萬11849筆死亡連署，她就是死亡連署始祖，如今不僅沒有道歉，還跳出來替國民黨護航。民進黨團副召張芬郁說，選舉造假是最嚴重的行為，盧為了保護她的3名藍委子弟兵，公然汙衊司法。
民進黨團副召張家銨表示，公民團體拿著牌子走遍大街小巷募集連署書，寫錯1個字都要拿1份新的，國民黨在辦公室抄名冊，難道不會汗顏？議員黃守達說，公民團體近乎刻字般的簽下連署，當然不可能是死亡連署，盧秀燕想騙大家沒連署過，請她走出辦公室看看，人民是怎麼連署的。
議員謝志忠指出，檢調過去沒有大動作偵辦，是因為當時還沒修法，去年藍白主導修改選罷法，違者最重可判5年徒刑、上百萬罰金，檢調只是依法偵辦。議員陳淑華表示，藍委翁曉玲當時就警告「不要以身試法」，如今國民黨自食惡果，也請盧秀燕說明死亡連署一事，不要抹黑司法。
國民黨中市議會黨團書記長李中表示，連署發起人本來就沒有查核的權利，資料核實由選委會負責，為何要把莫大風險與責任加諸發起人？更何況死亡連署的狀況罷藍、罷綠都有，檢調卻選擇性偵辦，既違反比例原則，也有失公平。
李中認為，民進黨以這種方式打烏賊戰，希望轉移共諜案的焦點。國安會秘書長吳釗燮幕僚何仁杰、立院前院長游錫堃前助理盛礎纓等人捲入共諜案，何被羈押，盛卻以20萬元交保；對比罷綠委發起人，明明只是涉嫌偽造文書，不是收押就是20萬元到50萬元交保，難道偽造文書比共諜更嚴重？
李中表示，現在已經是明顯的司法不公，國民黨台北、台南、高雄黨部都被搜索，台中黨部也曾傳出風聲，民眾已經喪失對司法的信心；黨主席朱立倫既然下令4月26日赴凱道抗議，黨團當然會全力動員，一起參加，維護台灣自由民主精神。
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