基隆罷免林沛祥檢調動了 多位民眾被按門鈴查有無連署

基隆地檢署偵辦罷免國民黨立委罷免連署涉及偽造文書疑案，今天偵辦動起來，多位曾連署民眾表示上午有警方、調查人員一早按門鈴詢問有無實際參與連署。檢警目前尚無搜索動作，將視證據發展。基隆地檢署接獲選委會告發，指揮警調人員今天持傳票上門訪談、約談，釐清116件有問題涉偽造連署書的字跡、經過，查明是單純無效或有偽造文書刑事罪責。

今天上午不少民眾在特定社群貼文，表示上午有調查、警方人員上門猛按門鈴，帶著偽造文書罪的公文，詢問是否參加連署罷免林沛祥，要求當場簽筆錄單，詢問是否正常程序。

市長謝國樑上午被問到此事，表示並不清楚。針對檢調大動作搜索和約談罷綠團體相關人，外界質疑「辦藍不辦綠」，國民黨主席朱立倫日前批，基隆罷免立委林沛祥有100多件偽造，但司法單位對罷藍團體視而不見。

基檢曾澄清沒有任何預設政治立場，辦案不會分藍綠。基隆地檢署11日已收到中選會的告發函文，提及罷免林沛祥的3355名提議人中，有116人涉嫌偽造。地檢署表示，已完成收案，將依法調查釐清，審慎判斷是否有確實觸法情事。並指中選會指的偽造與刑法的偽造的認定並不太相同，還要釐清觸法部分。

市議員張之豪是國民黨為反制罷免林沛祥「以罷制罷」的罷免對象之一。張之豪說，陸續有市民今天表示被檢調單位查詢「是否本人有連署罷免」，他有與基隆市警察局確認，確定是檢察官指揮的調查行動。

張之豪說，在林沛祥立委的罷免提議案上，基隆市選委會只寄出了26張查詢單，卻認定出了116件偽造情事，這裡的問題，是「查詢單與偽造認定差距過大」，當事人可能是基隆市政府。扣除有寄出26張查詢單的，還有90件，不知為何被認定為「偽造情事」的連署。今早被檢警詢問的，有可能就是這90位。這90人倘若真的有連署，但基隆市政府卻認定他們偽造，那就是基隆市政府有問題。

張之豪表示，由於基隆目前總共有三個罷免案，除了林沛祥委員的罷免案以外，還有張之豪與鄭文婷議員的罷免案，而在他與鄭文婷的罷免案中，死亡連署、偽造情事，也是比例很高。不無可能，檢調是全面搜查，若為求慎重，兩造的連署人都去詳細調查，確定誰有連署或者沒連署，才能讓檢調掌握完整的證據，作為未來（可能）起訴的依據。

張建議，若對方是警察、檢調單位，並且也有出示合法的證件、刑事傳票，敬請大家務必配合司法調查，也清楚明確告知事實就好，有連署就大方承認，讓檢調去把偽造文書、妨礙罷免的鎖定出來。