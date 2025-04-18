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綠批北檢違法集會張善政反擊 「司法公正遭破壞別小鼻子小眼睛」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
國民黨昨晚在黨主席朱立倫的號召下北檢集結抗議，桃園市長張善政也出席，桃園市議會民進黨團今也開記者會批張，並認為張參加違法集會。對此，張今受訪回應，這時候應該把眼光拉高去關注司法問題，「而不是在那邊小鼻子小眼睛」。記者翁唯真／攝影
國民黨昨晚在黨主席朱立倫的號召下北檢集結抗議，桃園市長張善政也出席，桃園市議會民進黨團今也開記者會批張，並認為張參加違法集會。對此，張今受訪回應，這時候應該把眼光拉高去關注司法問題，「而不是在那邊小鼻子小眼睛」。記者翁唯真／攝影

國民黨昨晚在黨主席朱立倫的號召下北檢集結抗議，桃園市長張善政也出席，桃園市議會民進黨團今也開記者會批張，並認為張參加違法集會。對此，張今受訪回應，這時候應該把眼光拉高去關注司法問題，「而不是在那邊小鼻子小眼睛」。

昨北檢前警方屢次舉牌勸離，國民黨號召集會，齊聚於北檢前為違法集會，桃園市議會民進黨團今開「桃園市政無善政 北檢抗議不缺席」記者會批張。

張今上午出席洗手大作戰腸病毒退散記者會，語氣嚴肅略顯氣憤回應，當司法面臨公正性被破壞，還在計較跨越欄杆違法不違法，這時候應該把眼光拉高去關注司法問題，而不是在那邊小鼻子小眼睛。

罷免

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