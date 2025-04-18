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檢調欲強行抓罷綠人員罷團急報警 領銜人控：他們無拘票

聯合報／ 記者巫鴻瑋林保光／高雄即時報導
高雄檢調人員至鳳山工協市場旁罷免立委許智傑的罷免站，欲將現場工作人員帶走，遭到其他工作人員制止。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄檢調人員至鳳山工協市場旁罷免立委許智傑的罷免站，欲將現場工作人員帶走，遭到其他工作人員制止。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄地檢署今指揮調查局針對罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」連署站、領銜人住處展開搜索，甚至還有身著黑衣便服的檢調人員到鳳山工協市場連署站，要將現場工作人員帶走，但未持搜索票、拘票，讓現場領銜人之一的徐尚賢立即制止檢調人員將人帶走並報警。

高雄雙罷劫領銜人之一的徐尚賢表示「我不知道調查局為什麼可以隨隨便便把人抓起來，讓他們失去自由，如果有搜索票、拘票OK，請拿出來」他指控檢調人員到市場連署站要將工作人員帶走，卻拿不出任何搜索票及拘票，質疑黑衣檢調人員真實身分。

徐尚賢痛批未證實身分的檢調人員直接到鳳山工協市場沒有拘票的情況下，就要將現場另名領銜人之一朱磊的妻子帶走，因為該名檢調人員沒有出示「中華民國合法的拘票」，所以現場他們阻止檢調人員將工作人員帶走。

他指出，雖然這2名身著黑衣的檢調人員自稱是調查局人員，但因為他們未出示拘票，所以現場工作人員也不知道他們身分真偽，於是雙罷劫團隊只好報警。

高雄雙罷劫團隊針對上午遭高雄檢調大動作搜索做出最新發言「現在的綠色恐怖如果不合情、不合理，有執法過當的問題的話，高雄人不是吃素的」。

國民黨高雄市黨部也表示，針對雙罷劫遭調查，市黨部呼籲檢調公正辦案「不要雙重標準」。

罷免

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