綠批市長鼓動違法集會 北市府嗆「這一年」民進黨也包圍地檢署

檢調偵辦罷民進黨立委死亡連署，昨搜索台北市黨部，國民黨中央昨晚發起「戰獨裁」抗爭，台北市長蔣萬安也到場聲援，遭多位民進黨北市議員批評「公然挺違法」；台北市政府副發言人魏汶萱說，2008年民進黨就曾包圍地檢署，現在卻轉過頭來批評。

綠營議員認為，北檢和北院外圍是集會遊行禁制區，依法不能舉辦示威抗議，蔣萬安卻公然挺違法集會。

議員顏若芳指出，昨晚約7時30分，蔣萬安與大批國民黨立委、議員到場，警方隨即開放柵欄一口，讓蔣萬安率許多民眾入場參與集會，而後，整個柵欄機乎被突破，民眾直接踩過柵欄入場，警方也沒有想要阻攔的意思，而警方也是在市長離場後才敢第一次舉牌警告違法集會。

她質疑，可以這樣的嗎？小市民被阻止入場，大市長就有警方開道，難道現在的台北市有特權階級了嗎？現在是在大搞「上有特權，下有嚴刑」嗎？她也批警方淪為違法共犯，實屬罕見，台北市政府警察局應盡速出面說明今晚縱放違法、逢藍白就軟的決策惡行「人民保母不是蔣萬安的錦衣衛」

議員洪健益也表示，蔣萬安昨天晚上違法帶頭到北檢門口違法集會，很清楚是一場演戲，演員是台北市長，另一位是北市警察局長李西河。但這場戲根本是場騙局，是為了達到蔣萬安政治目的，台北市警局長配合演出。

魏汶萱則表示，蔣萬安市長昨天就以市長的身分，支持警察依法行政，接著他也明確地表達，他願為個人的行為負全權的責任。至於集會遊行法的部分，2008年民進黨就曾包圍地檢署，甚至也曾提出要廢除集會遊行法，而現在轉過頭來就批評，是否也打臉賴清德與蔡英文兩位總統呢？