昨未到北檢聲援黃呂錦茹 侯友宜：426凱道活動會出席

台北地檢署偵辦罷免案「死亡連署」疑涉偽造文書，搜索國民黨台北市黨部並約談主委黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫發出動員令呼籲黨公職到北檢外聲援，新北市長侯友宜昨晚未出席。侯表示，司法不是打壓人民的工具，而是要保護人民。朝野應結束對立衝突，4月26日活動會出席。

侯友宜今出席永和大陳都更單元3開工典禮後受訪時表示，有一個共同的理念，就是司法絕對不是打壓人民的工具，而是要保護人民，在這段時間，很清楚看到，司法檢調有很多都是選擇性辦案，不符合比例原則。為了讓司法可以公平、公正，贏得信心，一定要站出來共同呼籲，司法在辦案過程中，不能打壓人民，不可作為打壓政治異己的工具。

昨天國民黨主席朱立倫等人都前往北檢聲援，但侯友宜沒有出席，被問會不會出席4月26日的凱道活動，侯友宜表示，4月26日會去，最重要是這段時間，大家可以看到，台灣內憂外患，過程中如何快速回應民意，面為世界變局要更團結，朝野應該結束對立衝突，結束大罷免，舉辦國是會議，讓國家穩定往前走面對世界變局，這才是真正要做的事情。