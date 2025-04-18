快訊

整理包／大阪萬博現金無用！半年展期必看亮點、購票方式、特殊規定 完整攻略一次看 

梵蒂岡的傳教戰略？中國與教廷「秘密會議」

北檢外非法集會 警證實：朱立倫、謝龍介、楊智伃將被法辦

倒閣態度與柯建銘不同調 吳思瑤：民進黨團不隨之起舞

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安昨天拋出倒閣主張，民進黨立院黨團總召柯建銘表示至表歡迎，但民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天說，民進黨不必要隨之起舞，天下也沒有執政黨倒自己閣的，要先問問公民同意嗎？

蔣萬安拋出倒閣主張，柯建銘喊話不要縮，要提就趕快提，民進黨團會支持蔣萬安。不過，吳思瑤表示，「大罷免」已到第二階段連署，國民黨現在才開始討論倒閣，恐怕為時已晚，現在提倒閣只是加速罷免進程。蔣萬安昨天發言邏輯壞死、角色錯亂，根本是「黃國昌化」的政客。

吳思瑤批評，國民黨罷免連署違法就是違法，犯罪就是犯罪，蔣萬安居然把學的法律丟到垃圾桶，帶頭挑戰公權力，且蔣萬安身為首都市長，由他提起倒閣無比其怪，有先問過國民黨立院黨團總召傅崐萁、國民黨主席朱立倫嗎？

罷免

延伸閱讀

蔣萬安喊倒閣柯建銘籲趕快提 綠黨部主委踩煞車「不應隨便提倒閣」

影／蔣萬安提倒閣 陳其邁喊「他隨口一說」黨團未必同意

蔣萬安喊倒閣 洪健益酸：出難題給朱立倫

柯建銘立院甩拐杖傷徐巧芯 國民黨團提案送紀律委員會

相關新聞

罷瑤召集人賴苡任吐交保內幕 美女律師急制止「不要講了」原來是親妹

檢調因偵辦不實連署案，連三天大動作搜索罷綠委總部和國民黨新北、北市黨部，引爆藍營怒火，主席朱立倫昨（17）日號召黨公職齊聚北檢「戰獨裁」，罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任也在其中，但他拿起麥克風講沒幾句話，立刻被律師制止並搶走麥克風，引起現場一陣騷動，而這名律師也被起底是賴苡任的妹妹賴苡安。

北檢外非法集會 警證實：朱立倫、謝龍介、楊智伃將被法辦

國民黨昨天在台北地檢署外集結抗議，聲援遭搜索約談的台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，黨主席朱立倫今天凌晨5點多聽聞4人被聲押...

影／雄檢也動起來了！ 「高雄雙罷劫」總部遭檢調搜索

中選會向最高檢察署告發41件涉嫌偽造、往生者連署罷免案，繼北檢後，高雄檢調也開始動作，今天上午傳出持搜索票搜索罷免民進黨...

蔣萬安昨赴北檢提倒閣 盧秀燕一句回答耐人尋味

國民黨昨晚集結台北地檢署抗議，台北市長蔣萬安當場提出倒閣建議。台中市長盧秀燕昨晚雖未到北檢，今天表示很感動那麼多人願意站...

再喊話倒閣 蔣萬安嗆：檢察官為何不搜吳釗燮辦公室？

國民黨台北市長蔣萬安晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動，並喊出倒閣；蔣萬安上午參加北投區里長座談受訪，針對國民黨台北市黨部被搜...

影／朱立倫喊426上凱道 江和樹籲黃國昌：別憨憨跟人去掃墓

國民黨主席朱立倫號召人民4月26日上凱道抗議賴清德總統獨裁，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天說，現在藍白團結還來得及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。