倒閣態度與柯建銘不同調 吳思瑤：民進黨團不隨之起舞
台北市長蔣萬安昨天拋出倒閣主張，民進黨立院黨團總召柯建銘表示至表歡迎，但民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天說，民進黨不必要隨之起舞，天下也沒有執政黨倒自己閣的，要先問問公民同意嗎？
蔣萬安拋出倒閣主張，柯建銘喊話不要縮，要提就趕快提，民進黨團會支持蔣萬安。不過，吳思瑤表示，「大罷免」已到第二階段連署，國民黨現在才開始討論倒閣，恐怕為時已晚，現在提倒閣只是加速罷免進程。蔣萬安昨天發言邏輯壞死、角色錯亂，根本是「黃國昌化」的政客。
吳思瑤批評，國民黨罷免連署違法就是違法，犯罪就是犯罪，蔣萬安居然把學的法律丟到垃圾桶，帶頭挑戰公權力，且蔣萬安身為首都市長，由他提起倒閣無比其怪，有先問過國民黨立院黨團總召傅崐萁、國民黨主席朱立倫嗎？
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