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呼應蔣萬安倒閣 謝國樑：大罷免是民意、重選就不是嗎？

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
呼應蔣萬安倒閣，謝國樑今天說：大罷免是民意，重選就不是民意嗎？
呼應蔣萬安倒閣，謝國樑今天說：大罷免是民意，重選就不是民意嗎？

國民黨昨晚在北檢前陳抗，台北市長蔣萬安提出倒閣說，基隆市長謝國樑今天回應，倒閣讓過去的政治紛爭和台灣面臨的挑戰，透過一次的選舉來決定台灣未來的方向值得深思，他贊成此方向思考，「大罷免是民意，重選就不是民意嗎？」

謝國樑今天上午出席活動時受訪，他說，包括國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等都在北檢前表達聲援、支持很多的黨務人員，他個人因為不久前才在北檢以證人身分作證，他自己拿捏後覺得不太適合去北檢作陳抗行為，這是他己在份際上的拿捏，是昨晚沒有去的原因。

但謝國樑強調，在共同理念上他一樣聲援這些黨務人員，4月26日凱道再上街頭，假如黨中央有需要，他會積極參與。

針對台北市長蔣萬安昨晚提出倒閣，謝國樑說，他想了一個晚上覺得萬安市長的論點可以供全民好好思考必要性，現在藍綠加起來大罷免的規模可能達50位左右立委，罷免投票結果出爐後絕對不是終點，反而只是起點，勢必進行大量的補選，是不是達到大罷免前所設定的目的？

謝國樑表示，未來大家無止盡地可以看到，台灣在面臨很多的嚴峻挑戰之下，又要面對很多選舉，又可能不是同一天，還要歷經多少折磨、對立的負面情緒，就如同去年10月基隆進行的罷免市長案，今年又有罷免立委案，如果罷免通過又要進行補選。

「值得思考蔣萬安的倒閣說，讓過去的政治紛爭和台灣面臨的挑戰，透過一次的選舉來決定台灣未來的方向。」謝國樑說，他肯定蔣市長的說法，認為對台灣目前的對立有幫助，而不是陷入選舉輪迴，無止盡的對立和對抗。可以朝此方向思考，思考的立基不是藍或綠誰贏誰輸，誰多一點席位、誰少一點席位。「大罷免是民意，重選就不是民意嗎？」倒閣值得大家共同來探討。

罷免

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