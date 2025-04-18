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蔣萬安喊倒閣柯建銘籲趕快提 綠黨部主委踩煞車「不應隨便提倒閣」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨提出倒閣，民進黨立院黨團總朝柯建銘反諷，不要縮、趕快提，但民進黨北市黨部主委張茂楠卻直言，應審慎思考，不應隨便提倒閣。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安昨提出倒閣，民進黨立院黨團總朝柯建銘反諷，不要縮、趕快提，但民進黨北市黨部主委張茂楠卻直言，應審慎思考，不應隨便提倒閣。記者洪子凱／攝影

檢調近日偵辦雙北罷綠民團偽造幽靈連署事件，昨天更約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，國民黨昨晚集結北檢抗議，台北市長蔣萬安當場提出倒閣建議。民進黨立院黨團總朝柯建銘反諷，不要縮、趕快提。但民進黨北市黨部主委張茂楠卻直言，應審慎思考，不應隨便提倒閣，「這是最後一張王牌。」

張茂楠表示，民進黨推動的是對不適任立委罷免，未來就算藍委罷免成功仍可推其他人選補選，只要站得住腳，國民黨沒什麼好怕，蔣萬安提出倒閣關係到整個行政立法運作，是需要警慎考慮的事，可以說是最後一張王牌，不能隨便動。

張茂楠認為，相較於倒閣，現階段推動的大罷免更具有正當性，如果有信心，就不必擔心罷免後可能出現的政治變局，輕易動用倒閣並不樂見。

而針對近日藍營幽靈連署事件，多人遭檢調約談，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹也被檢方聲押，由於罷藍委團體也有偽造事件，綠營是否會擔心火燒上身，張茂楠表示，罷藍委連署都是基於民眾自發性，非常有信心，也沒有透過民調來衝高連署數字，更沒有名冊可以抄，每一份連署都具有正當性。

罷免

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