衝撞北檢遭移送偵辦 謝龍介：就來吧！直球對決

台北市長蔣萬安昨日喊出「倒閣」。國民黨立院黨團今早召開黨團大會，國民黨主席朱立倫親自與會，外界原預期會有重大宣布，但朱僅表示，會跟其他在野黨一起商討。國民黨立委謝龍介說，只要能讓獨裁者賴清德總統下台，不排除任何選項。

朱立倫今表態倒閣立場。他說，任何對台灣民主有幫助，任何能夠讓獨裁者下台，或是悔悟的任何方式，國民黨都沒有排除，戰略總目標是希望護住台灣民主，讓獨裁者真正受到該有的教訓，所以過程當中會隨時檢討，也會跟其他的在野黨一起商討。

謝龍介表示，因應這次戰獨裁，今天談的是4月26日大家上凱道，反對新的獨裁政府。不管倒閣也好，窮極一切辦法、各種選項，只要能讓新的獨裁者賴清德總統下台，就不排除各種可能，都會是選項之一。

謝龍介表示，因為倒閣這事情，並不是單一國民黨現能過半，國會有不同的生態，在野黨也要經過充分的討論，但不排除任何的選項。

關於朱立倫目前積極動作，是否為保衛主席？謝龍介說，沒有，黨每個人、所有的從政同志，都願意為黨來承擔，這是必然的。面對沒天良的執政黨，隨時都會有狀況發生，所以不要把任何狀況的應對，變成說是哪個位子的保衛戰。

媒體問到是否覺得朱立倫終於動起來？謝龍介說，朱每天都在動，像他從南部上來，每個人扮演不同的角色、不同的功能，昨晚也看到藍營的士氣確實有所提升，所以連結到4月26日，希望大家踴躍站出來，跟這個霸道獨裁的政府說不。現在國際形勢太險峻了，竟然把所有精力用在對付國內的在野黨，實在是匪夷所思。

針對國民黨發言人楊智伃昨說，現在國民黨軟弱的話，就是民進黨派來的間諜，彷彿劍指資深媒體人趙少康。謝龍介表示，這也不是，每個人對黨的指教批評，從各種面向的，黨都要聽，自己內部檢討，充分討論，最後凝聚力量，目標就是讓賴清德下台。

關於內政部長劉世芳批國民黨非法衝北檢，全移送地檢署偵辦，謝龍介說，「可以啊，謝謝，就來吧，直球對決。」