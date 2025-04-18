北檢外非法集會 警證實：朱立倫、謝龍介、楊智伃將被法辦

國民黨昨天在台北地檢署外集結抗議，聲援遭搜索約談的台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，黨主席朱立倫今天凌晨5點多聽聞4人被聲押消息，決定暫時告個段落率眾離去，並稱今天下午再來。由於地檢署外是集會遊行法禁制區，昨天聲援行動已違法，稍早北市警方證實，朱立倫、謝龍介、楊智伃因違法主持集會，搜證後已報請檢察官指揮偵辦，將通知到案。

針對昨天國民黨在北檢外的聲援行動，北市警共對楊智伃、謝龍介、朱立倫等人舉牌7次，包括1次勸導牌、3次警告牌、1次命令解散牌、2次制止牌；由於「制止」牌若被舉2次，意即警方完成違反集會遊行法程序，將依據事證函送法辦。

今天早上，轄區中正一警分局發出說明稿指出，有關朱立倫先生、謝龍介委員、楊智伃小姐等3人，昨晚至北檢前號召及主持違法集會，經警方依集會遊行法多次舉牌警告、命令解散及制止而不從，已報請北檢檢察官指揮偵辦，將儘速通知相關人等到案說明，並辦理移送。

另依「公民與政治權利國際公約」之精神及集會遊行法相關規定，考量現場民眾表達訴求，尚無攻擊警方等暴力滋事行為，故未實施驅散等強勢作為，避免刺激現場群眾，擴大衝突。