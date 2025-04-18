黃呂錦茹遭聲押禁見 昔長官郝龍斌：濫用司法 痛心疾首

台北地檢署偵辦罷免民進黨立委連署疑造假案，今天清晨將國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4名幹部全數聲押禁見。身為黃呂錦茹昔日長官的台北市前市長郝龍斌今天在臉書聲援，並批評民進黨政府再次讓人看清「辦藍不辦綠」的雙重標準，以及濫用司法打壓異己，已到令人痛心疾首的地步。

郝龍斌表示，這幾天檢調單位大動作搜索國民黨地方黨部，不僅約談黨工，連幾位參與罷免民進黨立委的年輕朋友也遭到調查。這樣的情況令人震驚與憤怒。而令人更加無法接受的是，罷免國民黨立委的諸多爭議，包括涉嫌偽造連署、死亡連署等問題，國民黨依法提出告訴，卻始終石沉大海、毫無動作。

郝龍斌指出，回顧2020年，高雄市發動罷免時任市長韓國瑜的連署過程中，也曾出現疑似作假連署及死亡連署案，國民黨依法提告，提出具體證據與疑點，結果檢調不僅遲遲未傳喚，甚至最後直接不起訴結案，請問這樣的「選擇性辦案」，是台灣人民心目中公平正義的司法嗎？

郝龍斌說，昨天檢調單位甚至進一步搜索國民黨台北市黨部，並約談黃呂錦茹，檢調的動作之大、陣仗之強，前所未見。

郝龍斌提到，黃呂錦茹是他在市長任內的民政局長，黃呂為台北市奉獻了整整8年，盡心盡力、深得市民敬重。黃呂離開市府後，擔任台北市黨部主委，每次選舉都是出錢出力、任勞任怨，是國民黨最堅實的後盾。

郝龍斌說，昨天晚上和今天早上，他看見新聞畫面上黃呂錦茹在檢調押解下的身影，令他非常不捨。他要問黃呂錦茹究竟犯了什麼滔天大罪，要遭受如此對待？難道民進黨為了打壓異己、轉移執政失能的焦點，已經不擇手段、連基本的人道與法律正義都可以踐踏？

郝龍斌呼籲，大家不能再沉默，民進黨政府一邊高喊民主法治，一邊卻無恥地濫權打壓，只針對國民黨進行政治追殺，這已不是單一事件，而是整體制度的崩壞，希望所有關心台灣民主、關心司法公正的朋友們，站出來，和他們一起對抗這個傲慢濫權、不公不義的民進黨政府。

他強調，他們要守住的不只是政黨的清白，更是台灣社會最基本的正義與公平！