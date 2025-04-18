影／蔣萬安提倒閣 陳其邁喊「他隨口一說」黨團未必同意

台北市長蔣萬安昨晚開第一槍，呼籲立法院推動倒閣。高雄市長陳其邁今日受訪回應「國民黨團未必同意」，他認為蔣的說法只是「隨口一說、脫口而出」，國會國民黨團的想法才是關鍵；蔣萬安今日也再度強調台灣的民主已被民進黨扭曲，他現在不是立委，也沒有任何黨職，他就提出一個倒閣想法，用不同角度提供想法。

陳其邁表示，大罷免事件主要是源於國會亂象，國會表現不符合人民期待，蔣萬安昨天「脫口而出」稱倒閣，國民黨團的意見恐怕不見得和蔣一致，後續結果仍有待觀察，他才能給予評論；他認為蔣萬安只是「隨口說說」，國民黨團是否同意才是關鍵，以目前國會狀況而言，「我想國民黨團未必同意」。

台北地檢署偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，蔣萬安響應國民黨主席朱立倫號召，昨天晚間前往北檢前抗議。蔣萬安說，個人行為自己承擔，與其讓執政者用不公不義手段危害台灣，他認為立法院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。此番「倒閣說」，引發外界討論。

蔣萬安今再度指出，今天不站出來「明天我們都可能成為下個受害者」，搜索完民眾黨黨部，接著國民黨，看過哪個民主國家發生這種事？如果只是非我族類就等著檢察官上門，台灣還是民主國家嗎？台灣的民主已經被民進黨扭曲了；關於倒閣，他現在不是立委，也沒有任何黨職，他就提出一個主張，建議立法院推動倒閣，如果賴清德總統因此解散國會，大家可以有個更全面的角度來思考問題、決定台灣走向。

國民黨主席朱立倫今（18日）表示，任何對台灣民主有幫助，讓獨裁者下台悔悟的方式，都沒有排除，總目標就是守護住台灣民主，讓獨裁者受到該有教訓，過程中隨時檢討，也會跟其他在野黨商討。行政院長卓榮泰今天則說，關於倒閣議題，就憲法來說，行政院是被動的，他沒有評論，但發展到今天人民是否同意，這是一個重要議題。