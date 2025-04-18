影／朱立倫號召426上凱道 向躲在總統府的獨裁者怒吼

國民黨主席朱立倫今天一早罕見出席國民黨立院黨團大會，他會後表示，大家一定要團結面對台灣民主有史以來最嚴峻的挑戰，各地會因地制宜執行各戰略，國民黨對所有受到惡罷的立委會全力支援，黨中央都有做民調，隨時掌握每一個地方的選情。

朱立倫指出，黨中央統一的要求各地立委要趕快上看板，也要求每一個選區都要做大型戰車，把聲音發出去，共同爭取民眾認同，每一項工作都要逐步落實，最重要的事情，大家團結一致，共同面對接下來的挑戰。