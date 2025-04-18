影／朱立倫號召426上凱道 向躲在總統府的獨裁者怒吼
國民黨主席朱立倫今天一早罕見出席國民黨立院黨團大會，他會後表示，大家一定要團結面對台灣民主有史以來最嚴峻的挑戰，各地會因地制宜執行各戰略，國民黨對所有受到惡罷的立委會全力支援，黨中央都有做民調，隨時掌握每一個地方的選情。
朱立倫指出，黨中央統一的要求各地立委要趕快上看板，也要求每一個選區都要做大型戰車，把聲音發出去，共同爭取民眾認同，每一項工作都要逐步落實，最重要的事情，大家團結一致，共同面對接下來的挑戰。
對於4月26日遊行是否邀請民眾黨參加，朱立倫說，那天屬於全台灣朋友，共同為了反惡罷、戰獨裁，尤其是護民主，不能讓獨裁者掠奪大家的民主，不能再讓獨裁者揮霍，當司法大刀砍向人民、砍向所有在野黨，希望包括民眾黨在內所有朋友，一起上凱道把怒吼的聲音，發向那位躲在總統府裡面的獨裁者賴清德。
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