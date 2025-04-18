影／蔣萬安提倒閣 批台灣民主已經被民進黨扭曲
國民黨台北市長蔣萬安昨晚赴北檢聲援國民黨，拋倒閣說；蔣萬安上午參加北投區里長座談被媒體記者堵訪，蔣萬安：他昨天已經說過，今天不站出來「明天我們都可能成為下個受害者」，搜索完民眾黨黨部，接著國民黨，看過哪個民主國家發生這種事？如果只是非我族類就等著檢察官上門，台灣還是民主國家嗎？台灣的民主已經被民進黨扭曲了。
關於倒閣，他表示就提出一個主張，建議立法院推動倒閣，如果賴清德總統因此解散國會，大家可以有個更全面的角度來思考問題、決定台灣走向。
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