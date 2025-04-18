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蔣萬安喊倒閣 洪健益酸：出難題給朱立倫

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市議員洪健益說，政治上可見蔣萬安想當共主，喊倒閣也是出難題給朱立倫。圖／洪健益服務處提供
民進黨北市議員洪健益說，政治上可見蔣萬安想當共主，喊倒閣也是出難題給朱立倫。圖／洪健益服務處提供

台北地檢署昨偵辦國民黨罷民進黨立委連署疑造假案，搜索國民黨北市黨部，台北市蔣萬安昨也在國民黨主席朱立倫號召下，出席北檢聲援，蔣在致詞更喊出倒閣。民進黨北市議員洪健益說，政治上可見蔣萬安想當共主，喊倒閣也是出難題給朱立倫。

洪健益今表示，蔣萬安昨天晚上違法帶頭到北檢門口違法集會，很清楚是一場演戲，演員是台北市長，另一位是北市警察局長李西河。但這場戲根本是場騙局，是為了達到蔣萬安政治目的，台北市警局長配合演出。

洪健益說，相形之下，霸免團體合法申請集會遊行，卻百般被台北市技術刁難，蔣萬安過意的去嗎？

洪健益也說，但從政治角度上，蔣萬安為了想當共主。洪認為，可能現在朱立倫過街老鼠人人喊打，所以蔣才出席，既然出席無非是想要政治目的，只能說戲演得很差之外，「吃碗內、看碗外」當然沒有說台北市長不能兼當黨主席，但不難看出政治意圖。

洪健益說，至於蔣萬安提的倒閣，只是為了標新立異，要和朱立倫不一樣，「出題給朱立倫，真的敢倒閣嗎？還是要讓朱立倫沒有台階下？」呼籲支持蔣萬安的人，眼睛放亮點。

朱立倫 蔣萬安

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