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罷瑤召集人賴苡任吐交保內幕 美女律師急制止「不要講了」原來是親妹
檢調因偵辦不實連署案，連三天大動作搜索罷綠委總部和國民黨新北、北市黨部，引爆藍營怒火，主席朱立倫昨（17）日號召黨公職齊聚北檢「戰獨裁」，罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任也在其中，但他拿起麥克風講沒幾句話，立刻被律師制止並搶走麥克風，引起現場一陣騷動，而這名律師也被起底是賴苡任的妹妹賴苡安。
賴苡任一開始嘴上貼著綠色膠帶，象徵遭「封口」，隨後在接下麥克風並撕下膠帶後發聲，表示自己冒著被羈押的風險站出來，撕下膠帶是藍營同志給予的勇氣。他說「檢察官跟我說要交保時給我四條紅線，第一個，出來不准說政治迫害，第二個，出來不准說司法不公…」，此時一旁律師急忙出聲制止「不要再講了，不要讓賴苡任再講了」。
賴苡任不顧反對，仍要繼續講下去時，律師立刻搶走麥克風並大喊「我是他的律師，偵查不公開，我要保護他」，隨後現場群眾高呼「政治迫害」聲援。賴苡任突然大吼「我只講一句」，不過現場民眾為了保護他，也大喊「不要講話了」，立委王鴻薇勸他到後方，並高呼「賴苡任加油」的口號。
事後這名律師被起底是賴苡任的妹妹賴苡安，畢業於新加坡管理大學法學碩士，具備新加坡國際調解機構（Singapore International Mediation Institute）認證調解員資格，及中華民國仲裁協會登錄之調解人與仲裁人資格。
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