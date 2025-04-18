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罷瑤召集人賴苡任吐交保內幕 美女律師急制止「不要講了」原來是親妹

聯合新聞網／ 綜合報導
為聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因捲入國民黨「死亡連署」涉偽造文書案被調查，國民黨在北檢外舉行「戰獨裁」抗議活動，賴苡任（中）表達意見時遭律師及立委阻止。記者侯永全／攝影
為聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因捲入國民黨「死亡連署」涉偽造文書案被調查，國民黨在北檢外舉行「戰獨裁」抗議活動，賴苡任（中）表達意見時遭律師及立委阻止。記者侯永全／攝影

檢調因偵辦不實連署案，連三天大動作搜索罷綠委總部和國民黨新北、北市黨部，引爆藍營怒火，主席朱立倫昨（17）日號召黨公職齊聚北檢「戰獨裁」，罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任也在其中，但他拿起麥克風講沒幾句話，立刻被律師制止並搶走麥克風，引起現場一陣騷動，而這名律師也被起底是賴苡任的妹妹賴苡安。

賴苡任一開始嘴上貼著綠色膠帶，象徵遭「封口」，隨後在接下麥克風並撕下膠帶後發聲，表示自己冒著被羈押的風險站出來，撕下膠帶是藍營同志給予的勇氣。他說「檢察官跟我說要交保時給我四條紅線，第一個，出來不准說政治迫害，第二個，出來不准說司法不公…」，此時一旁律師急忙出聲制止「不要再講了，不要讓賴苡任再講了」。

賴苡任不顧反對，仍要繼續講下去時，律師立刻搶走麥克風並大喊「我是他的律師，偵查不公開，我要保護他」，隨後現場群眾高呼「政治迫害」聲援。賴苡任突然大吼「我只講一句」，不過現場民眾為了保護他，也大喊「不要講話了」，立委王鴻薇勸他到後方，並高呼「賴苡任加油」的口號。

事後這名律師被起底是賴苡任的妹妹賴苡安，畢業於新加坡管理大學法學碩士，具備新加坡國際調解機構（Singapore International Mediation Institute）認證調解員資格，及中華民國仲裁協會登錄之調解人與仲裁人資格。

賴苡任因罷免案幽靈連署案遭檢調搜索約談，訊後被依偽造文書、違反個資法命其50萬元交保，並限制出境、出海，他出席活動時，嘴巴貼綠色膠帶象徵遭「封口」。記者蘇健忠／攝影
賴苡任因罷免案幽靈連署案遭檢調搜索約談，訊後被依偽造文書、違反個資法命其50萬元交保，並限制出境、出海，他出席活動時，嘴巴貼綠色膠帶象徵遭「封口」。記者蘇健忠／攝影

朱立倫 王鴻薇 罷免

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