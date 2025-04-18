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蔣萬安喊倒閣 黃國昌：不是讓綠選輸翻桌 最好總統一起重選

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨晚高喊「立法院應倒閣」，民眾黨立院黨團總召黃國昌（中）強調，最好方式就是總統跟國會一起重選。記者張曼蘋／攝影
台北市長蔣萬安昨晚高喊「立法院應倒閣」，民眾黨立院黨團總召黃國昌（中）強調，最好方式就是總統跟國會一起重選。記者張曼蘋／攝影

北檢偵辦大罷免涉偽造文書案，國民黨台北市黨部遭搜索。國民黨主席朱立倫昨號召黨公職赴北檢抗議，台北市長蔣萬安高喊「立法院應倒閣」。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌強調，最好方式就是總統跟國會一起重選。副總召張啓楷則說，若賴總統沒下台，台灣就會有60天沒有國會監督。

民眾黨立院黨團今上午開記者會，黃國昌受訪時被問及是否支持蔣萬安喊倒閣一事，黃說，過去幾個月高喊解散國會的是哪個政黨？就是民進黨，民眾黨立場很清楚，如果要倒閣，並不是讓民進黨「選輸翻桌」，是要讓賴清德下台、最好方式就是總統跟國會一起重選，不然重選國會後，賴清德還在位置上，這就是送給民進黨選輸翻桌的機會。

黃國昌表示，現在對台灣造成最大傷害跟亂源就是賴清德的專制獨裁，雖然他們認為行政院長卓榮泰不適任，但卓榮泰就是聽賴清德命令行事，對於賴清德而言，卓榮泰隨時可割、可棄，民眾黨站在跟台灣人一起的立場，必定嚴格監督政府，不會有所鬆動。

張啓楷補充，要讓總統一起改選重要的關鍵是，如果倒閣後，立院解散，台灣就會有60天空窗期，等於沒有國會可以監督行政部門跟賴清德，鄭重呼籲，全面改選請賴清德一起下台，這才叫全面檢驗，不能造成賴清德60天沒有立院監督。

罷免

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