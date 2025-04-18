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蔣萬安昨赴北檢提倒閣 盧秀燕一句回答耐人尋味

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蔣萬安昨赴北檢提倒閣 盧秀燕一句回答耐人尋味

聯合報／ 記者黃仲裕陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，對昨晚許多人站出來非常感動；不過並未正面回答是否支持倒閣。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕表示，對昨晚許多人站出來非常感動；不過並未正面回答是否支持倒閣。記者黃仲裕／攝影

國民黨昨晚集結台北地檢署抗議，台北市長蔣萬安當場提出倒閣建議。台中市長盧秀燕昨晚雖未到北檢，今天表示很感動那麼多人願意站出來對抗民進黨濫用司法，呼籲政府懸崖勒馬、適可而止；至於是否贊成蔣的倒閣之議，盧僅說，「每個人有不同表達方式」。

盧秀燕說，她想提醒大家，2020年民進黨發起罷免時任高雄市長韓國瑜，也有蒐集連署書也有不實或死亡連署等情形，但當時檢方都不起訴，並表示罷免發起人沒有查核連署人身分的權利與能力；既然如此，今天為何對罷免綠委的發起人重法偵辦、重金交保？

盧秀燕表示，這段時間民眾非常憤怒憂心，因為國家濫用司法、違反民主，她昨天才要呼籲民進黨適可而止、懸崖勒馬；昨晚她非常感動，面對國家把司法當成追殺工具，有那麼多人願意挺身而出，用不同方式發言、到現場，抗議國家司法不公，表達維護民主的信念，非常有勇氣，非常了不起。

媒體詢問，是否支持蔣萬安倒閣的提議？4月26日會去凱達格蘭大道抗議嗎？盧秀燕回答，每個人有不同的表達方式。

罷免

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