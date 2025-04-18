北檢搜索衝高罷綠委連署 藍營：激起群眾憤慨

台北地檢署偵辦國民黨罷民進黨立委連署疑造假案，昨搜索國民黨北市黨部，面對北檢連日來的動作，藍營人士表示，愈打壓愈反而激起群眾憤慨，激起連署人數；服務處原本未設連署站，未來也考慮要幫忙收。

北檢昨搜索國民黨台北市黨部並約談主委黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫發出動員令，呼籲黨公職到北檢外聲援，現場湧入不少群眾，據了解，朱立倫及立委許宇甄、王鴻薇、謝龍介、鄭正鈐、國民黨發言人楊智伃等人守到今天凌晨2點多。

張斯綱今受訪表示，從這幾波檢調等動作，罷免綠委的連署人數更多，自己的服務處就有不間斷的人流來填寫，「最常聽到就是政府太誇張，街頭上的人民都看不下去。愈打壓愈會激起群眾的憤慨，激出連署人數。

藍營人士指出，經過昨天一役，不少國民黨立委服務處電話都被打爆，民眾頻頻詢問有無連署書，可以罷免「雙吳」，可見昨天黨公職動員聲援北市黨部主委黃呂錦茹等人，達到最高度熱戰效果，許多藍營支持者也都群情激憤，但是有些服務處原本未設連署站，未來也考慮要幫忙收，讓民眾心願能夠達成，

據了解，罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」昨受訪也說，這幾天連署更佳踴躍，團隊仍照常連署。