評論／不一樣的「街頭蔣萬安」 會為藍營帶來什麼氣旋

4月17日晚上，當台北市長蔣萬安出現在北檢外，投出倒閣這顆曲球，並且還加註「今晚的行為，我承擔」，幾位深諳藍營政黨水土的人異口同聲說「蔣萬安有點不一樣了，不再是溫室裡謹小慎微的那個人，隱約看到有當年台北市長馬英九的影子。」。

重點在，蔣萬安政治身段變了或沒變，他與他的團隊怎麼想並不重要，而是他的動作後續在藍營裡的「政治解讀」持續發酵，蔣萬安是不是帶領藍軍重返執政的「天選之人」？

對陷入被大罷免泥沼的藍委來說，蔣萬安率先到北檢聲援他們是「有感的」，姑且不論蔣萬安現在即不是國民黨主席、不是立法院多數黨領袖、更不是有解散國會權力的總統，單就蔣萬安敢站在街頭聲援，藍軍的民意代表點滴在心頭。

對國民黨主席朱立倫言，蔣萬安的聲援是百分之百的政治動作，朱立倫他的處境尷尬也不尷尬。尷尬的是，藍營自然會開始思考蔣萬安此舉所為何來？黨主席的位子嗎？他有「吾可取而代之」的念頭嗎？朱營甚至會想的更遠：一旦朱與蔣走到君子之爭局面，勝算又有多少？

說不尷尬，其實也很簡單，就一句話：一念之間，2022及2024兩次選舉，朱立倫先後達成「地方包圍中央」跟奪回國會最大黨的兩項不凡成就，換言之，朱在國民黨的歷史評價與地位已寫在黨史上，傳承交棒全在他的一念之間，身段優雅氣度漂亮，一點也不複雜。

最後，對台中市長盧秀燕言，蔣萬安的動作會不會起了分水嶺的作用？藍營皆知盧秀燕具角逐大位的政治實力，更重要的是，台中市長「做滿做好」的她，不僅名正言順、水到渠成，她有承擔的意願。

事實上，為提高勝選的機率，從前總統馬英九到前立法院長王金平都傾向「總統候選人與黨主席」必需是同一個人的主張，不能再出現「雙頭馬車」，2024總統敗選就是國黨最難以直視失敗臉孔的一面銅鏡。

但，盧秀燕選不選黨主席至今撲朔迷離，盧秀燕陣營目前也舉棋不定，想選與不想選的聲音都傳過，盧本人也尚未展現「捨我其誰」的態度，藍軍陷入一攤黨沒有願景的死水。

蔣萬安的動作會不會給盧秀燕注入新思維？還是維持目前「求合求圓求融」在藍營續打安全牌的路線，是這次外界好奇想的看點。

「街頭的蔣萬安」是不是志在黨主席，為2028鋪路？政局是滾動式在變動，目前很難斷論，蔣萬安幕僚說法外界也無法盡信，但可以確定的是，「街頭蔣萬安」勢將在藍營帶來氣旋。