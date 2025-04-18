再喊話倒閣 蔣萬安嗆：檢察官為何不搜吳釗燮辦公室？

國民黨台北市長蔣萬安晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動，並喊出倒閣；蔣萬安上午參加北投區里長座談受訪，針對國民黨台北市黨部被搜索，蔣萬安指共諜案沒發生，檢察官為什麼不去搜索吳釗燮的住家跟辦公室？賴清德總統為什麼不用出來說明？

蔣萬安指出，他昨天已經說過，今天不站出來「明天我們都可能成為下個受害者」，搜索完民眾黨黨部，接著國民黨，看過哪個民主國家發生這種事？如果只是非我族類就等著檢察官上門，台灣還是民主國家嗎？台灣的民主已經被民進黨扭曲了。

蔣萬安表示，一個大罷免讓台灣陷入長期的仇恨跟對立，一個國安會秘書長身邊竟然有12年的共諜，結果中央政府說地方政府要承擔責任，檢察官決定要搜索在野黨，檢察官為什麼不去搜索吳釗燮的住家跟辦公室？吳釗燮為什麼不用出來面對媒體？賴清德總統為什麼不用出來說明？

蔣萬安指出，關於倒閣，他現在不是立委，也沒有任何黨職，他就提出一個主張，建議立法院推動倒閣，如果賴清德總統因此解散國會，大家可以有個更全面的角度來思考問題、決定台灣走向。

蔣萬安還說，他這幾天原本心情很好，因為全台北市的小學生跟幼兒園孩子，可以到四大超商、全聯、美廉社，每周選擇一天領取牛奶，這原本是中央的政策，後來中央不做，但台北市做到了。