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連署站標記生煎包老闆壓力重 罷吳賴苡任致歉改文宣：我們不要仇恨

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
生煎包老闆壓力重，賴苡任向店家至歉「更改所有文宣」圖/取自賴苡任臉書
生煎包老闆壓力重，賴苡任向店家至歉「更改所有文宣」圖/取自賴苡任臉書

罷免延燒，「地動刪瑤」罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任，今在臉書宣布承諾未來所有文宣都不再提及某生煎包的名字，店家承受了很多不可承受之重，也謝謝老闆的體諒與耐心。

罷免民進黨立委吳沛憶和吳思瑤團隊涉造假連署，日前遭檢調搜索，其中罷免吳思瑤召集人賴苡任50萬元交保。由於罷吳站地址標記一家生煎包，店家也受到不少壓力，賴苡任昨天在臉書上特別貼文，向店家致歉。

賴苡任臉書指出，前日生煎包的老闆親自致電給他，詳細地講述了一些事情，聽了覺得很難過，對於造成老闆的不便及困擾「地動刪瑤」至上最深的歉意。

他說，過去視為第一地標，但也因為樹大招風，因此店家承受了很多不可承受之重。他有承諾未來所有文宣都不再提及該店的名字，但似乎無法停止店家遭受困擾，所以我決定回頭更改所有文宣，將過去已經發過的文宣也都去掉關鍵字。

賴苡任說，如果有網友要轉發文宣，請採用本文附上的新文宣。再次向店家至上歉意，對立並非本意，我們不要仇恨，因此會全力配合。

生煎包老闆壓力重，賴苡任向店家至歉「更改所有文宣」圖/取自賴苡任臉書
生煎包老闆壓力重，賴苡任向店家至歉「更改所有文宣」圖/取自賴苡任臉書

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