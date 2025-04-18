蔣萬安提倒閣暫不跟進 朱立倫：和在野黨一起商討

台北市長蔣萬安昨呼籲立法院倒閣，若賴清德總統解散國會，就用國會改選來對賴總統進行不信任投票。國民黨主席朱立倫今天表示，任何對台灣民主有幫助，任何能夠讓獨裁者下台，或是悔悟的任何方式，國民黨都沒有排除，過程會隨時檢討，也會跟其他在野黨一起商討。

朱立倫今天罕見出席國民黨立院黨團大會，他會後表示，大家一定要團結面對台灣民主有史以來最嚴峻的挑戰，各地會因地制宜執行各戰略，國民黨對所有受到惡罷的立委會全力支援，黨中央都有做民調，隨時掌握每一個地方的選情。

朱立倫指出，黨中央統一的要求各地立委要趕快上看板，也要求每一個選區都要做大型戰車，把聲音發出去，共同爭取民眾認同，每一項工作都要逐步落實，最重要的事情，大家團結一致，共同面對接下來的挑戰。

對於4月26日遊行是否邀請民眾黨參加，朱立倫說，那天屬於全台灣朋友，共同為了反惡罷、戰獨裁，尤其是護民主，不能讓獨裁者掠奪大家的民主，不能再讓獨裁者揮霍，當司法大刀砍向人民、砍向所有在野黨，希望包括民眾黨在內所有朋友，一起上凱道把怒吼的聲音，發向那位躲在總統府裡面的獨裁者賴清德。

至於是否倒閣，朱立倫強調，任何對台灣民主有幫助，任何能夠讓獨裁者下台，或是悔悟的任何方式，國民黨都沒有排除，戰略總目標是希望護住台灣民主，讓獨裁者真正受到該有的教訓，所以過程當中會隨時檢討，也會跟其他的在野黨一起商討。

另外，有關昨晚台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜未到台北地檢署聲援，朱立倫說，不用侮辱國民黨人的智慧，也不用來見縫插針，不用想用激將法，他心中非常清楚，對他來講只有台灣，只有國民黨、只有台灣、只有大家共同的安定跟民主，他個人完全不重要，更何況昨天蔣萬安、桃園市長張善政能到現場，已經非常感謝，那是一個緊急的動員令，真正的動員令是4月26日，所以他昨天特別請縣市長不用過來，希望4月26日都能來。

朱立倫呼籲，希望法院能夠公正廉明，台灣不會因偽造文書被羈押禁見，台灣不能因政黨不同，有這麼嚴重差別的對待。他提及4年時任高雄市長韓國瑜被罷免的時候，情況比這個嚴重多少倍，兩萬多件明顯假造，1400件死亡跟偽造，只傳喚了一個人，其他全部沒有傳喚，直接不起訴，且過去對於這一類的案件，也沒有在選舉或罷免期間辦過，這次到底在做什麼？

朱立倫批評，檢調辦藍不辦綠，同一天去法院去提出告訴，罷藍的就石沉大海，罷綠的就準備收押禁見，這就是台灣今天的民主嗎？看到這些司法鷹犬背後的魔掌，令大家痛心。