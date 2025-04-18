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國民黨北檢集會違法？ 警政署長四字回應

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
警政署長張榮興。圖／警政署提供
警政署長張榮興。圖／警政署提供

罷免民進黨立委連署，出現幽靈人口連署，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨被約談，國民黨主席朱立倫號召國民黨公職齊聚北檢，警方數度舉牌勸離，指違法集會。內政部警政署長張榮興今日赴立法院備詢，對於國民黨集會是否違法，僅表示「依法執勤」。

國民黨新北市的板橋區、三重區黨部在本周二遭到搜索後，台北市黨部昨天也被搜索。面對檢調一波接著一波行動，國民黨中央號召黨公職昨晚集結北檢外「戰獨裁」，北檢外人行道約7時起陸續湧入數百名群眾，北市警方出動160名警力戒備。

國民黨青年軍在現場批評，司法辦藍不辦綠，支持者群情激憤，高喊「司法不公」、「讓我們進去！」讓警方第一次舉牌。蔣萬安、桃園市長張善政現身聲援，國民黨立委謝龍介率眾一度推倒圍欄，警方三度舉牌，雙方對峙、氣氛緊張。

對此，張榮興僅表示，依法執勤。

罷免

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